Kylian Mbappé s’enflamme pour CR7 et Lionel Messi

Alors que les deux géants du jeu, Cristiano Ronaldo en janvier, et Lionel Messi ces derniers jours, ont désormais quitté le football européen, tous les spécialistes s’accordent à dire qu’une nouvelle ère est sur le point de s’entamer : celle d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Pour autant, le Français semble afficher une lecture différente. Dans un entretien accordé au journal italien la Gazzetta dello Sport, l’attaquant tricolore n’a pas manqué de rendre hommage à ses deux aînés, estimant qu’ils étaient uniques en leur genre.

«Les choses devraient être lues différemment. Il arrive peut-être tous les 50 ans ou plus d’en avoir deux comme Messi et Ronaldo à de tels niveaux pendant si longtemps, a commenté l’international français. Nous avons vécu une époque exceptionnelle et j’espère que les fans en ont profité. J’ai eu la chance de jouer contre Cristiano et ensuite contre et avec Leo: ils sont vraiment spéciaux. J’ai beaucoup appris d’eux, surtout avec Messi au cours de ces deux saisons. Ils ont écrit l’histoire du football: ils sont éternels.»

