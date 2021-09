OM - Rennes : les compos probables

L'Olympique de Marseille accueille le Stade Rennais au Vélodrome pour le match du dimanche 17h dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1. L'OM est toujours invaincu en championnat (3 victoires, 1 match nul) et revient de Moscou avec un point décevant face au Lokomotiv en Ligue Europa. Le club breton a réussi à tenir en échec Tottenham au Roazhon Park en Ligue Europa Conférence, mais souhaite se relancer en Provence après un début de saison décevant en Ligue 1 (1 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Et pour la rencontre de cet après-midi, les deux entraîneurs devraient aligner leur meilleur onze.

L'Argentin Jorge Sampaoli devrait proposer un 3-2-4-1 habituel, avec l'Espagnol Pau Lopez dans les cages pour sa troisième titularisation de rang. Devant lui, l'arrière-garde sera composée de Leo Balerdi, William Saliba et Luan Peres. Le capitaine Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi s'occuperont de l'axe du milieu de terrain, tandis que Valentin Rongier et Gerson seront chargés des flancs droit et gauche, juste derrière Cengiz Ünder et Konrad De La Fuente, qui accompagneront Amine Harit en pointe. Côté rennais, Bruno Génésio alignerait le même 4-1-4-1 qui a affronté les Spurs jeudi dernier, à deux exception près : Alfred Gomis retrouvera son statut de titulaire derrière la charnière centrale Loïc Badé-Nayef Aguerd. Hamari Traoré, porteur du brassard, et Birger Meling, remplaçant Truffert, prendront les couloirs. Baptiste Santamaria sera positionné en 6, accompagné de Benjamin Bourigeaud et Flavien Tait dans l'entrejeu. Gaëtan Laborde prendra le poste d'ailier, Kamaldeen Sulemana à gauche, et Serhou Guirassy sera à la pointe de l'attaque.

