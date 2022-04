West Ham - OL : Peter Bosz n'est pas satisfait

Opposé à West Ham dans le cadre des quarts de finale de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1). Un résultat qui ne compromet aucunement les chances de qualification du club rhodanien mais qui a cependant eu le mérite de légèrement agacer Peter Bosz, qui plus est après une seconde période jouée en supériorité numérique.

«Je ne suis pas satisfait du résultat, car on a joué une mi-temps à 11 contre 10. On a fait une bonne première période. On a bien réagi après avoir subi l’ouverture du score. L’atmosphère au Groupama Stadium va nous aider au match retour (14 avril prochain, ndlr)», a ainsi déclaré l'entraîneur lyonnais au micro d'OLPLAY.