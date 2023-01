Le directeur sportif de Naples fait le point sur le mercato

Sensation de cette première partie de saison avec une place de leader en Serie A et une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Naples entend bien prolonger cette période faste. Si les meilleurs éléments napolitains suscitent logiquement beaucoup d’intérêt sur le marché des transferts, Cristiano Guintoli, directeur sportif du club de Campanie, a tenu à faire un point mercato auprès du média italien Mediaset.

Interrogé au sujet de la valeur marchande de Victor Osimhen, brillant cette saison et auteur de 12 buts en 14 matches de Serie A, Guintoli a d’abord tenu un discours assez tiède : «Osimhen vaut-il 100 millions ? Pour le moment, nous ne pensons pas à ça sur le marché des transferts, nous nous concentrons sur la vie de tous les jours et sur ce que font les garçons. Est-ce un joueur non transférable ? Ils sont tous non transférables pour nous», a-t-il déclaré, avant de confirmer que des discussions étaient bien en cours avec l’Atalanta Bergame, pour un échange Salvatore Sirigu - Pierluigi Gollini. Enfin côté arrivées, le directeur sportif italien a confié être pessimiste au sujet du transfert d’Azzedine Ounahi, ciblé après sa Coupe du Monde brillante avec le Maroc.

