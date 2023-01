Mercato Angers : Naples s’active pour Azzedine Ounahi

La suite après cette publicité

« Le projet sportif passe avant tout. Je n’ai pas de championnat préféré, je n’ai pas une destination idéale, je regarde avant tout le projet sportif. Dans le club où j’irai, je dois encore progresser pour montrer mes qualités. S’il y a un vrai projet sportif, c’est là-bas que j’irai », expliquait Azzedine Ounahi au site officiel du SCO d’Angers après son retour triomphale du Qatar et du Mondial 2022, où le milieu marocain aux 17 sélections avec les Lions de l’Atlas avait brillé de mille feux avec le Maroc, terminant 4e de la compétition.

Une semaine après le début du mercato, le natif de Casablanca, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Angers, n’est pas encore revenu à la compétition avec le SCO mais en coulisse ca s’agite fort. Comme nous vous le révélions en exclusivité le 22 décembre dernier, Naples est toujours très intéressé. Mais contrairement à ce qui sort dans la presse italienne, le dossier est loin d’être bouclé. Mais l’objectif du club Partonopei est toujours d’acheter le joueur et de le prêter à Angers jusqu’à la fin de la saison, une option qui pourrait satisfaire tout le monde.

Selon nos informations, une offre de 19 M€ bonus compris a été formulée ces dernières heures. Mais rien n’est encore bouclé pour autant. Si le joueur est séduit par le projet napolitain, de nombreux détails doivent être encore réglés entre les parties avant de déboucher potentiellement sur un accord. D’autres clubs européens, en Bundesliga, Premier League et en Ligue 1, sont toujours très intéressés et n’ont pas dit leur dernier mot pour tenter de rafler la mise.

Comme il l’évoquait, le joueur ne veut pas se tromper et souhaite faire le bon choix pour sa carrière. L’international marocain de 22 ans, qui a fait tant de mal à l’Espagne et à Luis Enrique durant le Mondial au Qatar, a encore un peu plus de trois semaines pour ne pas se tromper et pour continuer son irrésistible ascension.