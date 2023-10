Inter Miami : le conseil improbable de Lionel Messi à un jeune de l’académie

La suite après cette publicité

Au terme de son aventure avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est offert un nouveau défi en rejoignant l’Inter Miami cet été. Après un début de saison fracassant avec les Hérons, le champion du Monde 2022 connaît actuellement un coup d’arrêt en raison d’un pépin physique qui l’éloigne des terrains depuis le 21 septembre dernier. Si son équipe espère le retrouver le plus vite possible pour relever la tête en championnat (4 matchs de rang succès), le principal intéressé profite de son indisponibilité pour donner d’improbables conseils aux jeunes de l’académie floridienne.

«Une chose amusante s’est produite l’autre jour lors d’une interview avec l’un des jeunes de l’Académie qui se débrouille très bien, et je lui ai demandé : "Quel est le meilleur conseil que Léo t’ait donné jusqu’à présent ?" Il m’a dit de marcher plus pendant les matchs parce qu’on voit plus de choses», a révélé David Beckham, co-propriétaire de la franchise américaine lors d’un entretien à Overlap. Capable de faire la différence sur une touche de balle, Lionel Messi s’est distingué au fil de sa carrière par sa faculté à beaucoup marcher pendant les matchs, privilégiant l’observation au pressing sur l’adversaire.