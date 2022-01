Premier League : Arsenal demande le report du derby contre Tottenham

Véritable choc de cette 22e journée de Premier League, Tottenham-Arsenal est menacé et risque d'être reporté. En raison de nombreux cas de Covid-19 dans son effectif, Arsenal a demandé officiellement le report du derby face aux Spurs, prévu dimanche à 17h20, au Tottenham Hotspur Stadium.

«Nous pouvons confirmer que nous avons déposé une demande auprès de la Premier League pour le report du derby du nord de Londres de dimanche contre Tottenham Hotspur. Nous avons pris cette mesure à contrecœur, mais nous avons de nombreux joueurs actuellement indisponibles dans notre équipe en raison de Covid, de blessures et de joueurs partis avec leur pays à l'AFCON. Nous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles», précisent les Gunners via un communiqué.