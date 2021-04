LdC : la réaction à chaud de Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Interrogé par Movistar à l'issue de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea (1-1), le défenseur français Raphaël Varane a livré sa réaction à chaud. « Je pense que nous avons vu deux matchs différents entre la première mi-temps et la seconde, ils ont bien commencé avec une grande intensité, ils nous ont bien fait pression et ont cassé notre première ligne de pression et joué très vertical. Avec le but de Karim, nous sommes entrés dans le match. La deuxième mi-temps était meilleure ».

Il a ensuite évoqué la prestation et le but de son compatriote Karim Benzema. « Dans un match comme celui-ci, son but a tout changé, la dynamique du jeu a changé, nous connaissons la qualité de Karim et il nous aide beaucoup », a-t-il assuré.