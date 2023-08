Liverpool : l’offre hallucinante reçue pour Mohamed Salah

La suite après cette publicité

La Premier League a pris cher cet été. Si ces clubs se sont fait plaisir en allant dépouiller les autres championnats européens, les Anglais ont aussi vu comment l’Arabie saoudite en faisait de même, en allant piocher régulièrement chez les cadors de Premier League. De nombreux joueurs plutôt cotés ont ainsi fait leurs valises pour s’envoler en direction du pays du Golfe, comme Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, N’Golo Kanté, Roberto Firmino ou Edouard Mendy.

Et ce n’est pas terminé. Les dirigeants des plus gros clubs anglais le savent : les Saoudiens ont encore faim et ne vont pas s’arrêter là. Ce week-end, la presse britannique dévoilait d’ailleurs le nom des deux prochaines cibles saoudiennes : Kévin De Bruyne (Manchester City) et Mohamed Salah (Liverpool).

L’Arabie saoudite veut attirer 2 nouvelles stars de Premier League

Un salaire démentiel

Et le média Al Riyadiah, télévision saoudienne, en dit un peu plus sur les intentions du championnat saoudien concernant Salah. C’est Al-Ittihad, le club qui a déjà recruté Benzema et Kanté, qui souhaite l’enrôler cet été. Et la proposition est alléchante. Pour Liverpool déjà, puisque le club récupérerait une indemnité de transfert de 60 millions d’euros, un joli montant pour un joueur de 31 ans.

Mais aussi pour le principal concerné, qui toucherait lui un salaire démesuré en Arabie saoudite : 180 millions d’euros au total sur deux ans. Sur les réseaux sociaux, son agent Ramy Abbas Issa a tenu à démentir : « si on avait envisagé de partir de Liverpool cette année, on aurait pas prolongé l’été dernier. Mohamed est toujours impliqué à Liverpool ». Mais on le sait, les démentis dans le foot, ça vaut ce que ça vaut…