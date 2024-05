Manchester United : Erik ten Hag tacle Arne Slot

Officiellement intronisé au poste d’entraîneur à Liverpool, Arne Slot aura la lourde tâche de succéder à Jürgen Klopp. Le désormais ex-technicien de Feyenoord franchit un cap dans sa carrière. Alors qu’il est plébiscité pour son jeu alléchant et ses qualités d’entraîneur, l’homme de 45 ans a été indirectement critiqué par son compatriote, Erik ten Hag. L’entraîneur de Manchester United estime que le jeu proposé par l’équipe d’Arne Slot cette saison est surestimé, et a expliqué que le PSV Eindhoven a été meilleur sur tous les aspects.

«Les gens ont été trop lyriques à propos de Feyenoord. Feyenoord a été stable cette année, mais pas au top. Le PSV Eindhoven était deux classes au-dessus dans tous les domaines. En termes de domination du ballon, de pression, d’intensité, et j’en passe. Bosz et son équipe ont fait un excellent travail, mais le reste du club est également bien organisé. Le PSV Eindhoven a été bien meilleur que les autres, et même bien meilleur que le Feyenoord», a commenté ten Hag, dans des propos relayés par The Mirror.