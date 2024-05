EdF : les mots forts d’Antoine Griezmann sur Paul Pogba

La carrière de Paul Pogba a pris un virage très malheureux ces derniers mois avec cette lourde suspension de 4 ans. Ce dernier a été sanctionné par l’organisation nationale antidopage italienne après avoir été contrôlé positif à la testostérone. Une terrible nouvelle pour lui qui n’a donc plus rejoué au football depuis plus d’un an maintenant. Ce jeudi, en conférence de presse, son coéquipier Antoine Griezmann a eu des mots forts à son égard et n’a pas manqué de lui apporter son soutien.

«Il était très triste et touché. Je l’ai vu il y a deux mois à Madrid. Il va faire face. Il a commencé à s’entraîner de son côté. Il a la meilleure femme et les meilleurs enfants pour affronter ça. C’est un joueur très important pour l’équipe de France. Il va nous manquer, sa puissance et son envie de gagner. Peu importe le match, c’était un grand leader du vestiaire. C’est triste de ne pas l’avoir, mais on a hâte de le voir très vite au château.»