Kieran McKenna prolonge avec Ipswich Town jusqu’en 2028

Fin des spéculations autour de l’avenir de Kieran McKenna. Grand artisan de la folle remontée d’Ipswich Town au sein de l’élite du football anglais, le coach nord-irlandais s’est depuis retrouvé dans le viseur de nombreux cadors britanniques tels que Manchester United ou encore Chelsea. Alors que la presse anglaise faisait état d’un intérêt particulier du manager de 38 ans pour les Red Devils, le principal intéressé a finalement décidé de prolonger l’aventure avec les pensionnaires de Portman Road. Ce jeudi, le vice-champion de Championship a confirmé la nouvelle via un communiqué officiel.

«Je suis extrêmement fier d’avoir signé un nouveau contrat avec le club. Nous avons connu un succès incroyable ensemble au cours des deux dernières saisons, et je suis ravi d’avoir l’opportunité et la responsabilité de mener ce club fantastique à sa première saison en Premier League en 22 ans», a exprimé Kieran McKenna, désormais lié aux Tractor Boys jusqu’en juin 2028 et qui tentera de maintenir les siens en Premier League l’an prochain.