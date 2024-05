Le Real Madrid a fixé son prix maximum pour Alphonso Davies

Cela risque d’être un des feuilletons de l’été. Déjà engagés dans de longues négociations depuis l’hiver dernier, le Real Madrid et le Bayern Munich ne parviennent pas à s’entendre sur le recrutement d’Alphonso Davies (23 ans). Le Canadien n’a plus qu’une année de contrat en Bavière (2025) et veut quitter le club dès cet été. Le Bayern l’a prévenu depuis de nombreux mois : soit il prolonge son contrat avec eux, soit il sera vendu cet été. D’après les informations de Relevo, le Real Madrid ne pourra pas aller au-delà d’un certain prix.

Pour s’attacher les services de l’arrière gauche, les Madrilènes sont prêts à mettre 40 millions d’euros sur la table. Au vu de la situation contractuelle du joueur et de sa saison moyenne entre blessures et mauvaises performances, les champions d’Espagne voudraient même négocier autour des 30-35 millions d’euros. Alphonso Davies, qui a une proposition de 13 millions d’euros bruts par an pour renouveler son contrat au Bayern, a déjà donné son accord au Real. Son transfert pourrait en amener un autre, Théo Hernandez étant pressenti au Bayern Munich en cas de départ du Canadien.