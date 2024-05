Angel Di Maria victime d’un nouveau coup de pression des narcotrafiquants

Angel Di Maria n’est plus le bienvenu à Rosario. Tandis que l’Argentin, en fin de contrat avec Benfica, avait dernièrement émis le souhait de porter à nouveau les couleurs de son club formateur, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été victime d’un nouveau coup de pression des narcotrafiquants. Selon les informations rapportées par Olé, une fresque à l’effigie d’El Fideo a d’abord été vandalisée, mercredi, avec une note adressée au principal intéressé : «Tu reviens toujours ?».

Plus tard dans la soirée, deux hommes cagoulés et circulants à moto ont ouvert le feu aux abords d’une station-service du sud de la ville avant de laisser un bout de papier avec l’inscription suivante : «Nous t’attendons, Di Maria», signé «los Rosarinos» (en lien avec le nom des habitants de Rosario). En mars dernier, le champion du monde 2022 avait déjà été ciblé par le crime organisé au sein de sa propriété située en périphérie de Rosario. De quoi remettre fortement en question l’hypothèse d’un retour en terre natale. Aux dernières nouvelles, Angel Di Maria aurait néanmoins trouvé un accord pour rejoindre l’Inter Miami et Lionel Messi, son partenaire historique au sein de l’Aliceleste.