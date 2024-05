Inter Miami : Ángel Di Maria va rejoindre Lionel Messi

Après seulement une saison sous le maillot lisboète, Angel Di Maria pourrait bien plier bagages dans les mois à venir. L’ailier, champion du monde avec l’Argentine, mettra fin à son contrat avec Benfica à la fin du mois de juin prochain et hésiterait encore à retourner à Rosario Central, après avoir reçu de violentes menaces contre sa famille en raison de la situation sociale difficile que traverse sa ville natale. Son avenir est donc resté inconnu pendant de longues semaines mais tout semble s’éclaircir à l’aube d’entamer son ultime mois de contrat avec le club portugais. Avec la rumeur d’un retour en Argentine en suspens, c’est une autre équipe qui s’est immiscé dans la course à la signature de l’ancien joueur du PSG et de la Juventus. Selon ESPN, l’Inter Miami en fait une priorité pour sa prochaine fenêtre de transfert. Une transaction dont avait eu vent Tata Martino, l’entraîneur de la franchise floridienne.

«Il n’y a rien qui a été officiellement reçu du directeur sportif concernant Ángel. Ici, la ligue a certaines restrictions économiques, certaines limites, et nous les respectons bien dans le cadre de cette règle. Mais aujourd’hui, je ne vois aucun type d’embauche comme réalisable, surtout sur des joueurs aussi exceptionnels. Il est également vrai que la fenêtre des transferts ici est fermée, elle n’ouvre qu’à la mi-juillet et nous devons voir ce qui peut être fait quand ce moment viendra. L’Inter Miami est ouvert au marché des transferts, il y a toujours des possibilités de continuer à s’améliorer. Nous verrons le moment venu quelles sont les possibilités dont nous disposons», avait alors affirmé le coach argentin, dans une interview accordée à la radio paraguayenne Monumental AM 1080. Mais le dossier semble s’être accéléré sur les dernières semaines de mai. Toujours avec l’ombre de Rosario Central qui plane au-dessus.

Un accord a été trouvé mais…

Selon les informations de ESPN Argentina, Angel Di Maria et l’Inter Miami sont tombés d’accord autour d’un futur contrat. L’international argentin devrait ainsi rejoindre Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez ou encore Jordi Alba. Attention néanmoins à ne pas sous-estimer une nouvelle approche de Rosario Central. Cristian "Kily" González, ancien joueur et proche de Angel Di Maria, a récemment affirmé ceci à la télévision argentine : «La folie que nous vivons, malheureusement et tristement, dans notre pays, signifie que dans ce cas nous devons repenser la décision. Comme je lui dis toujours, je vais l’accompagner et le soutenir dans la décision qu’il veut et prend, car il a sa famille et ses personnes de confiance. Mais tant que lui et sa famille sont heureux, je le serai aussi. Mais que personne ne doute qu’il meurt d’envie de porter le maillot de Central, c’est le rêve qu’il a depuis son départ et j’espère, si Dieu le veut, pour notre club, qu’il pourra le réaliser». Le journal portugais A BOLA détaille un peu plus les prochains mois de la carrière du Fideo.

Une étape intermédiaire avant la Floride est envisagée par le champion du monde qui a récemment décidé qu’il resterait seul en Argentine pendant les six prochains mois à Buenos Aires, à 300 kilomètres de Rosario, tandis que sa femme et ses filles déménageraient, en principe, de Lisbonne à Miami aux États-Unis. Cela signifierait que Rosario ne sera pas le point final de sa carrière : l’Inter Miami pourrait être la prochaine étape, à partir de janvier 2025, de la nouvelle saison sportive de la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis. Avant de vivre son american dream, Angel Di Maria pourrait donc porter le maillot de Rosario Central quelques mois s’il venait à recevoir plusieurs garanties d’un point de vue sécurité pour accepter l’invitation. Ce sujet a été discuté entre Rosario Central et les différentes forces de police du pays, notamment celles qui contrôlent le centre d’entraînement de l’équipe. En tout cas, l’Inter Miami de David Beckham compte bien offrir à Lionel Messi l’un de ses amis proches.