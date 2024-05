Monaco, lutte contre l’homophobie : Mohamed Camara prend cher

La suite et peut-être la fin de l’affaire Mohamed Camara. La commission de discipline se réunissait ce jeudi soir pour décider de la sanction à infliger au milieu de terrain de l’AS Monaco. Pour avoir masqué les logos contre l’homophobie floqués sur son maillot lors de Monaco-Nantes, le joueur de 24 ans risquait une sanction pouvant aller jusqu’à 10 matchs de suspension. Face au tollé provoqué par cette affaire, on pouvait s’attendre à un geste fort de la commission. Le communiqué publié ce soir par cette dernière confirme la tendance. Camara écope de 4 matchs ferme. «Après audition du joueur et prenant acte de son refus en séance d’effectuer une ou plusieurs actions de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie, la Commission décide de lui infliger quatre matchs de suspension ferme.» Il ne pourra être disponible que le 21 septembre à l’occasion de la 5e journée.

La suite après cette publicité

Avec cette décision, la commission de discipline affiche son intransigeance face à l’homophobie ou toutes actions interprétées comme telles. Comme depuis quelques années, cette journée organisée par la Ligue de Football Professionnel (le 17 mai, elle coïncide avec la journée internationale de lutte contre l’homophobie) a pour but de lutter contre les discriminations et d’assurer le vivre ensemble. Cette saison, pas de flocage arc-en-ciel, mais des badges présents sur le maillot. C’est justement ce qu’a masqué le Monégasque avec du sparadrap. Présent en visioconférence depuis Monaco, et accompagné de son avocat, le Malien a pu échanger avec son auditoire mais a donc refusé les actions de sensibilisation proposées par la LFP, ce qui aggrave son cas. Il va devoir faire une croix sur le début de saison de l’ASM. Mohamed Camara avait reçu de nombreux soutiens au Mali, à commencer par sa fédération mais aussi certaines personnalités publiques. Enfin, la commission a profité de cette séance pour sanctionner 6 clubs en raison des fumigènes présents dans leur stade.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

EXCLUSIONS

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Moustapha MBOW (Paris FC)

INCIDENTS

34e journée de Ligue 1 Uber Eats : AS Monaco – FC Nantes du 19 mai 2024

Comportement du joueur Mohamed CAMARA

Après audition du joueur Mohamed CAMARA et prenant acte de son refus en séance d’effectuer une ou plusieurs actions de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie, la Commission décide de lui infliger quatre matchs de suspension ferme.

La suite après cette publicité

POLICE DES TERRAINS

32e journée de Ligue 1 Uber Eats : OGC Nice – Paris Saint-Germain du 15 mai 2024

Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la partie basse de la tribune populaire sud de l’Allianz Riviera.

La suite après cette publicité

33e journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – Toulouse FC du 12 mai 2024

Comportement des supporters du PSG : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour un match ferme de l’espace réservé aux groupes « K-SOCE TEAM », « LCC », « BERIZ », « UP » et « PARIAS » de la tribune Auteuil du Parc des Princes.

34e journée de Ligue 1 Uber Eats : LOSC Lille – OGC Nice du 19 mai 2024

Comportement des supporters du LOSC Lille : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour un match ferme de la partie basse de la tribune Nord de la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy.

La suite après cette publicité

34e journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade de Reims – Stade Rennais FC du 19 mai 2024

Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture de l’espace visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le Stade Rennais FC.

38e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Paris FC du 17 mai 2024

Comportement des supporters du SC Bastia : usage d’engins pyrotechniques

Huis clos du stade Armand Cesari et huis clos avec sursis.

38e journée de Ligue 2 BKT : FC Girondins de Bordeaux – Pau FC du 17 mai 2024

Comportement des supporters du FCGB : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour deux matchs ferme de la partie haute de la tribune Nord du Matmut ATLANTIQUE.