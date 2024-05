Rennes : Aston Villa craque pour Mathis Lambourde !

Le Stade Rennais, véritable fabrique à talents. Au cours des dernières décennies, le club breton s’est avancé comme une référence en matière de formation de jeunes prodiges. Il n’y qu’à se référer aux parcours récents d’Eduardo Camavinga et plus récemment de Lesley Ugochukwu ou encore Mathys Tel, tous trois formés à l’Académie rennaise avant de briller en équipe première pour ensuite évoluer au sein des cadors européens. Les années défilent et le Stade Rennais affiche constamment sa volonté de rester l’un des centres de formation les plus performants de France et d’Europe. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’Académie des Rouge et Noir a été élue la plus performante de l’Hexagone devant l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco en juin 2023. Le dernier en date à être sorti du lot chez les pensionnaires du Roazhon Park se nomme Désiré Doué.

Révélation de la saison dernière en Ligue 1, le milieu offensif de 18 ans s’est imposé comme un joueur important de l’effectif rennais au regard de ses 43 apparitions toutes compétitions confondues, et s’est notamment retrouvé dans le viseur du Bayer Leverkusen l’hiver dernier, comme nous le révélions en exclusivité. À l’instar de l’international Espoir français (2 sélections, 2 buts), Mathis Lambourde serait aussi promis à un grand avenir. Encore méconnu du grand public français, le natif des Lilas en Seine-Saint-Denis pourrait rapidement basculer dans une autre dimension. Originaire d’Ile de France, le jeune attaquant passé par le FC Les Lilas a intégré l’institution bretonne en 2021 et n’a pas tardé à gravir les échelons.

Révélation de l’Euro 2023 avec les U17, Mathis Lambourde plaît à un cador de Premier League !

Très vite, le principal intéressé fait preuve d’une grande maturité tout en se montrant adroit devant le but adverse. Performant avec les U16, U17 et U19 (avec notamment 24 buts inscrits sur une saison toutes compétitions confondues), le joueur issu de la génération 2006 s’ouvre les portes du monde professionnel en s’engageant avec les pensionnaires du Roazhon Park jusqu’en 2026. «C’est un joueur à vocation offensive gaucher, qui peut être organisateur ou en pointe comme avec l’équipe de France U17, mais je pense qu’il est capable aussi d’évoluer sur un côté. À l’aise techniquement, il est aussi à l’écoute des consignes et fait les efforts pour l’équipe. C’est un 2006, il faut le rappeler, il doit continuer à apprendre et bien travailler au quotidien mais ce qu’il a montré est déjà très intéressant. À lui de continuer en ce sens pour aller grappiller des choses», développait à l’époque Florian Maurice. Une juste récompense pour Mathis Lambourde qui venait tout juste de s’illustrer avec l’équipe de France à l’occasion de l’Euro des moins de 17 ans.

Déterminant lors de la phase à élimination directe, l’attaquant rennais a démontré l’ampleur de ses qualités en inscrivant un but fantastique contre l’Angleterre en quart de finale avant de récidiver face à l’Espagne dans le dernier carré (victoire 3 buts à 1 des Bleuets). Des performances qui lui ont permis d’accrocher une place dans le groupe de Jean-Luc Vannuchi à l’occasion de la Coupe du monde U17 en Indonésie, tournoi durant lequel la France est parvenue à se hisser jusqu’en finale avant de s’incliner contre l’Allemagne. Comptabilisant 12 buts pour 27 sélections avec les Bleuets depuis sa première cap, Mathis Lambourde a découvert les joies du haut niveau cette année et s’est vu accordé du temps de jeu en Ligue 1 ainsi qu’en Europe League et en Coupe de France.

Fort de 3 apparitions en équipe A, Mathis Lambourde se retrouve désormais sur les tablettes de clubs de Bundesliga mais aussi d’un cador de Premier League. Selon nos informations, Aston Villa, qui a terminé 4e du championnat et qui va retrouver la ligue des Champions la saison prochaine, est séduit par les qualités athlétiques, son leadership et sa mentalité de gagneur, estimant que le joueur a le profil taillé pour s’épanouir en Premier League. Conscient qu’il dispose encore d’une belle marge de progression, le principal intéressé se plaît à Rennes et se laisse le temps de la réflexion. En attendant que l’intérêt du club anglais se concrétise ?