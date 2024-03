L’OM face à l’épineux casse-tête Jean-Louis Gasset

Personne ne l’a vu venir. En même temps, qui aurait pu prédire au début de la saison 2023-24 que Jean-Louis Gasset prendrait place sur le banc de l’Olympique de Marseille ? Une place qui a d’abord été occupée par Marcelino. L’Espagnol avait été choisi par Pablo Longoria pour prendre le relais d’Igor Tudor. Mais il a pris la poudre d’escampette le 20 septembre après le conflit opposant la direction à certains groupes de supporters. Après l’éphémère intérim de Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso a aussi tenté sa chance avant de jeter l’éponge, impuissant. C’est à ce moment-là que les têtes pensantes marseillaises ont décidé de miser sur Jean-Louis Gasset.

La suite après cette publicité

«L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur de l’équipe première. Entraîneur expérimenté aussi bien en club qu’en sélection, Jean-Louis Gasset a passé plus de 30 années sur différents bancs du championnat de France et à l’étranger. Ses expériences en tant qu’adjoint ou entraîneur principal des Girondins de Bordeaux, de l’AS Saint-Etienne, du Montpellier HSC ou du PSG ont fait de lui l’un des entraîneurs français les plus chevronnés et lui ont notamment permis de remporter 4 Championnats de France, 2 Coupes de France et 4 Coupes de la Ligue », pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

À lire

EL : Marcelino prévient déjà l’OM

Carton plein pour l’OM de Gasset

Dans la foulée, l’ancien adjoint de Laurent Blanc a évoqué ses objectifs avec une équipe malade. « Mes travaux ont déjà commencé ce matin. J’ai vu le groupe avec le président et j’ai dit pourquoi j’étais là. J’ai dit ce que j’avais réussi avec des groupes moins forts. Le mental, c’est 80% de la performance. J’ai dit que chacun devait faire un petit peu plus. Que chacun se regarde dans la glace. Quand vous prenez des buts comme ceux que Marseille prend, ce sont des erreurs individuelles et le système n’est pas la cause. C’est un problème mental quand tu prends des buts après la 90e minute.» Lancé dans sa mission commando avec Ghislain Printant, Gasset a pourtant été au centre des débats dès son arrivée.

La suite après cette publicité

En effet, ce choix de la direction de l’OM en a surpris plus d’un. L’âge du technicien français, à savoir 70 ans, a été pointé du doigt. D’autres ont estimé qu’il n’avait pas les épaules pour diriger un club tel que l’OM ou qu’il fallait un "nom" plus connu pour reprendre le flambeau. Mais au final, seule la vérité du terrain compte. Et sur ce point-là, Jean-Louis Gasset connaît des débuts de rêve. Quand il est arrivé, l’OM était 8e de Ligue 1 et restait sur 7 rencontres sans succès toutes compétitions confondues (5 nuls et 2 défaites). Avec lui, Marseille a tout gagné. En effet, il a débuté son aventure le 22 février avec un succès 3 à 1 face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.

Une méthode qui plaît

Puis, son OM a enchaîné avec deux victoires en L1. La première le 25 février face à Montpellier (4-1). La seconde le 2 mars face à Clermont (5-1). Jeudi dernier (7 mars), il a frappé un grand coup en étrillant le Villarreal de Marcelino en C3 (4-0). Malgré la fatigue, son équipe a poursuivi sa moisson de succès hier soir face à Nantes en championnat (2-0). Outre les résultats, la manière de jouer et surtout l’état d’esprit ont changé. Plus conquérant, l’OM est ultra efficace. En effet, la formation phocéenne a marqué 18 buts toutes compétitions confondues (2 csc d’adversaires) sur les 5 rencontres jouées sous les ordres de Gasset. Avec Gattuso, les Olympiens pêchaient justement à ce niveau.

La suite après cette publicité

JLG a su relancer la machine. Aubameyang, auteur de 8 buts depuis le changement de coach, symbolise ce renouveau. Même chose pour Iliman Ndiaye, qui a marqué 2 buts. Comme expliqué sur notre site, le Sénégalais a échangé avec Gasset dès son arrivée. Et le technicien de 70 ans a su trouver les mots justes et lui donner de la confiance pour évoluer à son meilleur niveau. C’est un peu le cas avec tout le groupe. Jean-Louis Gasset, qu’on nous a décrit comme une personnalité paternaliste auprès des joueurs, a su fédérer son groupe et se faire apprécier de tous. Il privilégie d’ailleurs la vie de groupe. Comme l’a expliqué L’Equipe la semaine passée, il a investi dans des jeux de société lors des mises au vert pour rassembler ses hommes.

Un avenir à régler

Son adjoint, Ghislain Printant, est aussi très important, lui qui échange avec ceux qui jouent moins. Bref, tout semble aller pour le mieux pour l’OM, qui est actuellement septième au classement et dans une bonne posture avant d’affronter Villarreal lors de la manche retour de C3. En réussite sur le plan sportif, Gasset est en train de mettre tout le monde d’accord à Marseille. Ce qui n’est pas un mince exploit. Mais son cas risque de donner des maux de tête à la direction. En effet, il n’a signé que jusqu’à la fin de la saison comme il l’a rappelé. «Une phrase me plaît : profiter de l’instant. J’ai signé 100 jours, on m’a demandé si j’étais capable, j’ai dit : je viens et je fais la mission.» Et après ? L’OM va devoir se poser les bonnes questions.

La suite après cette publicité

L'OM doit-il prolonger Jean-Louis Gasset ? OUI NON

En effet, si Gasset poursuit à ce rythme, il va falloir réfléchir concernant son avenir. Outre les résultats, il fait l’unanimité dans le vestiaire. Trouver un coach qui sera capable d’en faire autant ne sera pas évident et surtout est-ce que Marseille voudra repartir de zéro ? C’est, à la base, le plan de l’OM. Les Olympiens veulent se laisser le temps de trouver un entraîneur pour l’année prochaine et partir sur un nouveau cycle, tout en sauvant les meubles avec Gasset. Le plan se déroule sans accroc pour l’instant. Mais Gasset est en train de prouver qu’il a les épaules pour être bien plus qu’un simple pompier de service et qu’il ne faut surtout pas lui parler d’âge. L’OM va devoir régler ce casse-tête d’ici l’été si les troupes de Gasset continuent d’enchaîner les succès. Les prochains matches (Villarreal, Rennes, PSG, Lille et Nice) permettront peut-être d’y voir plus clair.