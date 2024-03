OM : la méthode infaillible de Gasset pour séduire les joueurs

Depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset réalise un sans-faute avec trois victoires en trois matchs. Les joueurs semblent avoir repris confiance, avec une efficacité offensive retrouvée (12 buts lors de ces 3 matchs). Ses méthodes d’entraîneur séduisent le clan marseillais. Dans le journal L’Équipe du jour, on en apprend un peu plus sur le quotidien des joueurs marseillais. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a changé les habitudes du club pour essayer d’inculquer une bonne ambiance et un sens du collectif.

Pour cela, le coach marseillais a réinstauré les mises au vert systématiques chaque veille de match à la Commanderie. À la demande du staff, le club a également investi dans des jeux de société pour rythmer les soirées. Le rôle de Ghislain Printant est également primordial pour maintenir la confiance des remplaçants.