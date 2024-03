OM - Nantes : les notes du match

Sur une excellente dynamique, l’OM se devait de poursuivre sa belle série contre le FC Nantes et devant son public du Vélodrome. Avec Clauss absent, Garcia et Meïté occupaient les couloirs, alors que Jean-Louis Gasset faisait confiance à Gueye pour remplacer Kondogbia. Face à des Nantais menaçants en début de partie, les Phocéens jouaient le pressing pour tenter de renverser la situation et sur une première occasion de Sarr, Aubameyang pouvait couper au premier poteau et ouvrir le score (1-0, 17e). Une entame parfaite, qui a permis à l’OM de prendre le contrôle du match, bien que Nantes se soit procuré quelques occasions franches, à l’instar de Cozza (4e) et Sissoko (45e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 39 25 14 10 9 6 40 26 16 Nantes 25 25 -15 7 4 14 23 38

L’OM devait donc se mettre à l’abri après la pause, mais Nantes est bien revenu des vestiaires et Mbemba détournait une frappe de Mollet à bout portant… du bras. Le VAR n’a pas flanché et cela risque de faire jaser (52e). En souffrance, l’OM a failli se faire égaliser après un superbe numéro de Simon, contré par Balerdi (68e). Mais l’OM ne peut plus se séparer de son buteur, qui s’est offert un doublé en trompant Lafont difficilement (2-0, 80e). Sur trois victoires de suite, les Olympiens reviennent à la 7e place et à un point de l’OGC Nice, avant un déplacement périlleux à Rennes. Nantes, 16e, s’enfonce dans la zone rouge, avant un duel contre un concurrent au maintien : Strasbourg.

L’homme du match : Pierre-Emerick Aubameyang (8) : devenu meilleur buteur de la Ligue Europa face au Sous-marin jaune, l’attaquant marseillais a encore fait mouche devant son public. Tel un renard des surfaces, le Gabonais a profité d’une mésentente entre Cömert et son gardien pour devancer le défenseur nantais et pousser le ballon au fond des filets (17e). Il lui a manqué une pointe de maîtrise pour doubler la mise sur un centre d’Harit un peu trop fuyant (37e) puis sur un ballon en retrait de Ndiaye (40e). Discret pendant la grande majorité de la seconde période, il profite d’un long ballon de Kondogbia pour tromper en deux temps Lafont et donner de l’air à son équipe (79e). Très important, il a été en capacité de prendre ses responsabilités lorsque son équipe était en souffrance. Remplacé par Faris Moumbagna (82e).

Olympique de Marseille

- Lopez (4) : peu avant la demi-heure de jeu, il s’est montré quelque peu hésitant sur une sortie aérienne (26e) qui n’a finalement rien donné pour les hommes de Gourvennec. Derrière, il s’est bien repris en claquant au-dessus de son but une tentative de Sissoko, sans doute l’occasion la plus franche en première mi-temps (45e). Approximatif dans son jeu au pied, il offre une belle opportunité à Mohamed, qui néanmoins rate la cible (60e). Même son de cloche dans le dernier quart d’heure où il a mis en difficulté Balerdi à la suite d’un contrôle manqué. En outre, il nous a habitués à beaucoup mieux.

- Meite (4,5) : Clauss toujours aux soins, Gasset accordait sa confiance à Meite. Au sortir d’une première période où il s’est plutôt bien acquitté de ses tâches défensives, l’Ivoirien a souffert après le repos. Sous pression, il a souvent effectué les mauvais choix, privilégiant un jeu long plutôt qu’une relance courte pour permettre à sa formation de tenir la possession. Malgré tout, il a tenu le coup. Son abattage offensif reste limité.

- Mbemba (6) : dans la lignée de ses récentes prestations, le capitaine phocéen a rendu une copie sérieuse. Défensivement, il a offert un beau combat aux attaquants adverses en faisant preuve d’un bel impact dans les duels. Symbole d’un joueur en pleine confiance, il n’a pas hésité à venir apporter le surnombre en phase offensive sur ses ressorties de balle, à l’image de sa percée plein axe (43e). Au retour des vestiaires, il a réalise un gros sauvetage devant Mohamed.

- Balerdi (6) : véritable patron de la défense marseillais face à Villarreal, l’Argentin a tenu son rang contre Nantes. Sans forcer son talent, il a été en mesure de contenir un Simon très en jambes. Sur un show du Nigérian après l’heure de jeu, il parvient à user de son corps pour s’interposer devant lui. Outre son bon travail de couverture, il a remporté la majorité de ses duels et a été bon dans ses relances.

- Garcia (4,5) : Sur son côté gauche, le Suisse a eu quelques difficultés à gérer les déplacements de Simon. Dans un registre qui lui ait propre, le Nantais a fait beaucoup de mal au Phocéen sur ses prises de balle et ses accélérations. Aux avant-postes, il a pris sa chance dès qu’il en avait l’occasion, à l’image de cette reprise à la 36e minute de jeu. Accusant le coup en seconde période et grimaçant, il est remplacé par Quentin Merlin (57e), discret dans ses montées mais impliqué défensivement.

- Veretout (5,5) : doté d’une bonne lecture du jeu, le Français a profité du faible pressing nantais en première période pour orienter le jeu à sa guise et créer des brèches entre les lignes. Très actif à la récupération, il a gratté de nombreux ballons et son activité dans l’entrejeu marseillais a fait énormément de bien à une équipe marseillaise bousculée par les entrants nantais lors du second acte. Auteur d’une belle inspiration, il force Lafont à se coucher pour éloigner le danger en corner (53e).

- Gueye (6) : non qualifié en Ligue Europa, le Sénégalais retrouvait le onze titulaire de Gasset. Bon dans la prise d’information, il est venu couper les passes nantaises à la perfection dans sa zone en phase défensive. Appliqué dans ses transmissions, le Sénégalais a créer des décalages importants. Valeur sûre dans l’entrejeu, le Phocéen a montré à son coach qu’il avait les qualités techniques et athlétiques pour s’imposer durablement au milieu de terrain. Remplacé par Geoffrey Kondogbia (57e). Le Centrafricain est entré immédiatement dans son match en effectuant un excellent retour sur Mohamed pour l’empêcher de marquer (61e).

- Harit (5) : comme à l’accoutumée, le Marocain a fait preuve d’une grosse débauche d’énergie face à son ancienne formation. Davantage excentré sur la gauche, le Marseillais s’est montré disponible et a été en mesure de faire de réelles différences pour se montrer dangereux. Poussant régulièrement ses adversaires à la faute (5 fautes subies), il a été difficile à arrêter dans ses dribbles. Au retour des vestiaires, son impact sur l’aile gauche a été moindre tant les Nantais ont fait preuve de caractère pour espérer revenir dans la partie.

- Sarr (6,5) : éteint pendant six mois, le Sénégalais est complétement métamorphosé depuis la prise de fonction de Gasset. Décisif contre Villarreal, l’ailier phocéen s’est montré encore une fois à son avantage sur l’aile droite. Vif et percutant, il est à l’origine de l’ouverture du score marseillais avec un service idéal pour Aubameyang au premier poteau (17e). Capable de créer des différences, il a fait peser beaucoup de poids sur la défense nantaise. Confronté au sursaut d’orgueil du FCN en seconde période, il a été davantage sollicité sur le plan défensif. Sur un ballon récupéré dans les pieds de Coco, il permet à Kondogbia d’offrir la balle du 2 à 0 à Aubameyang (79e). Remplacé par Luis Henrique (89e).

- Ndiaye (4,5) : contrairement à ses partenaires sur le front de l’attaque olympienne, le Sénégalais a eu du mal à exister dans cette partie, notamment en première période. Manquant de mouvement sur certaines séquences, le meneur de jeu marseillais a touché moins de ballons. Progressivement, il a mis du rythme dans ses courses, alternant les décrochages pour participer au jeu et les courses dans la profondeur pour semer le trouble dans la défense nantaise. Sa remise intelligente sur Aubameyang avant la pause aurait mérité un meilleur sort (40e). Moins rayonnant malgré des efforts notables en début de seconde de période, il est remplacé par Jean Onana (57e), bougé dans les duels.

FC Nantes

- Lafont (5) : le portier nantais a eu une partie frustrante. L’ouverture du score a été le seul tir marseillais de la première période. Il s’est couché parfaitement ensuite sur une frappe ras de terre de Jordan Veretout (54e). Le reste de la partie, il a su rester concentré et sortir devant les attaquants olympiens lorsqu’il le fallait. Mais sur un appel en profondeur de Pierre-Emerick Aubameyang, son premier arrêt relance le Gabonais qui a doublé la mise (79e).

- Amian (5,5) : de retour de blessure après quatre matchs sans jouer, il a montré de belles choses. Il est parfaitement intervenu sur une prise de vitesse d’Ismaila Sarr (27e). Solide face à Amine Harit, il l’a forcé à perdre la balle (31e). Avec un carton jaune, le défenseur a cédé sa place à la mi-temps pour Florian Mollet (46e, 4,5). De retour dans l’équipe nantaise depuis la semaine dernière, l’ancien montpelliérain n’a pas été assez précis que ce soit dans le jeu ou dans ses coups de pied arrêtés.

- Comert (5) : choisi en tant que titulaire dans l’axe de la défense nantaise à la place de Nicolas Palois, laissé sur le banc, le Turc ne s’est pas interposé sur le but de l’OM (17e). Il a été précieux en couverture en seconde mi-temps, jusqu’au but du break de Pierre-Emerick Aubameyang (79e) qui part dans son dos.

- Castelletto (5) : le Camerounais a montré une certaine abnégation. Dans une nouvelle prise de risque défensive nantaise, il a bien enlevé le ballon à Amine Harit (43e). En situation offensive, au point de pénalty, il a l’occasion d’égaliser, mais il a vu le retour de Chancel Mbemba (50e). Il a cependant fait trop de fautes. Ses relances n’ont pas été des plus sûres.

- Zeze (5) : en difficulté la semaine dernière contre Metz, il a été ce soir assez moyen. Bon à la couverture et dans le domaine aérien, il a toutefois laissé le ballon filé sous sa semelle sur l’ouverture du score marseillaise (17e). Son placement a parfois été parfois aléatoire.

- Cozza (5) : dès les premiers instants du jeu, il a eu une opportunité en retrait. Sa frappe a été trop croisée (3e). Il a ensuite été acculé en défense. Même s’il est resté sur ses appuis, il n’a pas empêché le centre d’Ismaila Sarr sur sa passe décisive vers Pierre-Emerick Aubameyang (17e). Assez remuant sur son côté gauche, il s’est blessé à l’épaule mais a tenu à continuer après la pause. Remplacé par Marcus Coco (68e). Sur un côté qu’il maîtrise moins, il a lui aussi apporté de la présence offensive. Un bon centre à mettre son actif (76e).

- Sissoko (5,5) : il a bien réorienté le ballon sur une contre-attaque ensuite mal terminée par ses partenaires (13e). Dans une position difficile, il a mis à contribution pour la première fois Pau Lopez sur une forte frappe (45e). Sa prestance a fait du bien lors de la bonne période de Nantes en début de deuxième mi-temps.

- Augusto (5,5) : le plus axial des milieux nantais a été hargneux pendant toute la rencontre. Averti après un tacle en retard, il a récupéré plusieurs ballons intéressants. Son tacle glissé est bien appliqué pour stopper une nouvelle offensive olympienne (40e). Comme beaucoup de milieu défensif dernièrement, il a eu du mal à défendre sur Amine Harit. Le milieu de terrain marocain a trop souvent pris le dessus sur le milieu brésilien. Il a récupéré un ballon très haut sur un mauvais dégagement de Pau Lopez (60e).

- Chirivella (4) : le capitaine espagnol n’a eu qu’une mi-temps pour se mettre en jambes. C’était trop peu. Sans ballon récupéré, il n’a pas réussi à créer beaucoup de décalage. Le milieu de terrain a laissé sa place en deuxième mi-temps pour Mostafa Mohamed (46e, 5). Le meilleur buteur nantais a failli obtenir un pénalty rapidement après une frappe arrêtée par une main marseillaise (49e). En pointe de l’attaque, il a reçu un ballon intéressant, sa frappe a été contrée après un retour solide de Geoffrey Kondogbia (60e). Il a ensuite perdu de l’influence.

- Kadewere (3,5) : préféré Mostafa Mohamed, la recrue offensive de l’hiver a eu un match pénible. Dans une première mi-temps esseulée, sans ballons importants, on pouvait retenir de lui que son pressing incessant. Il a été dans le temps fort nantais imprécis, oubliant le ballon derrière lui sur une contre-attaque des Canaris (53e). Il a dû céder sa place à l’heure de jeu pour Benie Traore (60e). L’Ivoirien a peu été en vue lors de la dernière demi-heure.

- Simon (6) : le Nigérian a été de loin le Nantais le plus redoutable. Après s’être faufilé entre deux défenseurs, il est parvenu à centrer vers Nicolas Cozza pour la première occasion du match. Seul sur un des rares corner de son équipe dans le premier acte, il a remisé vers Zeze (27e). En débordant côté gauche, il est juste parvenu à obtenir un corner ensuite (34e). Le feu follet a continué à dynamiser les attaques nantaises après la pause. Davantage à gauche dans un nouveau dispositif, il a été contré par les défenseurs de l’OM.