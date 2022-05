JT Foot Mercato : les oubliés des trophées UNFP de la saison 2021-2022

La suite après cette publicité

Les oubliés des trophées UNFP cette saison

La 30ème édition des trophées UNFP aura lieu le 15 mai prochain. Beaucoup espèrent être sacrés, mais certains n'ont pas eu la chance d'y prétendre. Dans la catégorie des meilleurs joueurs de Ligue 1, on pense notamment à Seko Fofana du RC Lens ou encore Mattéo Guendouzi de l'OM. Chez les gardiens, Anthony Lopes, considéré comme l'un des meilleurs à son poste en France, paye la mauvaise saison de l'OL. La palme du plus grand oublié revient certainement à Christopher Nkunku du RB Leipzig dans la catégorie des Français évoluant à l'étranger. Chez les entraîneurs, l’absence de Franck Haise, le coach des Sang-et-Or peut étonner. Mauricio Pochettino, pourtant sacré champion de France avec le PSG, n'est lui aussi pas présent. À noter tout de même que l'absence d'un entraîneur sacré est un fait rare. Le dernier à qui cela est arrivé se nomme Alain Perrin, en 2008 avec l'OL.

Le PSG absent de la remise des trophées UNFP

Sacré champion de France, le PSG compte 3 joueurs dans les différentes catégories avec Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes. Une cérémonie qui ne devrait pas voir les Parisiens le 15 mai prochain comme le rapporte RMC Sport, un stage express serait prévu le 15 et 16 mai prochain à Doha. Les joueurs et le staff vont s'envoler dès la fin du match prévu samedi 14 mai à Montpellier, ce qui les empêcheraient d'être présents physiquement à la remise de trophées UNFP. À la place, des vidéos et des duplex seraient prévus par le club pour que les joueurs puissent participer à distance. Une possible absence qui interroge alors que Kylian Mbappé est bien parti pour être candidat à sa propre succession au titre de meilleur joueur de Ligue 1.

Les reproches de Virgil Van Dijk à Thierry Henry

Vainqueur après une folle remontée face à Villarreal (2-3), Virgil Van Dijk s'est exprimé après la rencontre au micro de CBS Golazo, avec en plateau Jamie Carragher, Thierry Henry et Micah Richards. Le défenseur néerlandais comptait bien rappeler à Henry qu'il ne répondait pas à ses messages. «Titi, je lui ai envoyé un message mais il ne m’a pas répondu. Dites-lui à Titi, la légende». Dans la foulée, Thierry Henry a donné ses raisons. «En réalité, je n’ai plus son numéro. Envoie-moi un message ! Je vais demander à quelqu’un d’autre son numéro. J’ai changé de numéro et quand j’ai mis tous mes numéros sur mon nouveau téléphone, le sien n’y était pas».