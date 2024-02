Union Saint-Gilloise : Mohamed Amoura explose les compteurs depuis la CAN ratée de l’Algérie

C’est l’une des révélations de la saison. Arrivé de Lugano cet été, Mohamed Amoura (23 ans) s’est vite affirmé comme le nouvel homme fort de l’attaque de l’Union Saint-Gilloise et ce, malgré les départs de Victor Boniface (Bayer Leverkusen) et Simon Adingra (Brighton). Arrivé pour 4 millions d’euros, le natif de Tahir a vite mis tout le monde d’accord avec ses prestations. «Pour un entraîneur, un joueur comme Amoura peut valoir de l’or. Il offre des options. Sous pression ou lors d’un pressing intense, vous pouvez faire jouer Amoura avec sa vitesse dans un espace où l’adversaire a du mal à s’exprimer. Amoura peut faire mal à un grand défenseur qui n’est pas agile. Il est génétiquement béni avec beaucoup de fibres musculaires rapides dans sa masse musculaire. Son pourcentage est plus élevé que celui des athlètes ayant un profil endurant. Je pense qu’il est le joueur le plus rapide de Belgique. Depuis 12 ans que je travaille dans le football, c’est le joueur le plus rapide avec lequel j’ai travaillé», notait d’ailleurs Balder Berckmans, préparateur physique de l’Union Saint-Gilloise pour le média 7sur7.

Auteur de 19 buts et 3 offrandes en 25 matches disputés avec la formation belge, Mohamed Amoura est le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kévin Denkey du Cercle Bruges. Des performances probantes qui aident bien la vieille dame de dominer le championnat avec 10 points d’avance sur son dauphin Anderlecht. International algérien depuis octobre 2021, Mohamed Amoura pensait pouvoir profiter de la CAN 2023 et de son nouveau statut pour maintenir sa dynamique éclatante. Malheureusement pour lui, l’aventure algérienne a été un fiasco. Suspendu lors du premier match contre l’Angola (1-1), il est entré en jeu contre le Burkina Faso en seconde période où son impact s’est fait ressentir et a permis d’arracher un match nul 2-2. Titulaire contre la Mauritanie, il est passé à côté de son match lors d’une défaite 1-0 synonyme d’élimination. Une sacrée déception qu’il a depuis évacuée.

Seulement cinq jours après ce fiasco, il était aligné contre Anderlecht. Un match nul 2-2 précieux glané à l’extérieur et où le joueur algérien a participé en marquant un but. Pour autant, son coach Alexander Blessin était particulièrement énervé à l’issue de la partie en ciblant le staff médical de l’Algérie : «il est parti pendant 3 semaines, et on ne sait pas trop comment son épaule a été traitée par le staff algérien. On voyait bien que sa course n’était pas naturelle et qu’il manquait un peu de vitesse.» Dévoilant que ce dernier avait été très triste de l’échec algérien à son retour, Alexander Blessin a été agréablement surpris de la mentalité affichée par Mohamed Amoura : «tout le monde dans ce groupe a une si belle mentalité que quand tu reviens ici, tu as immédiatement le sourire. On a vu que Mohamed l’a vite retrouvé à l’entraînement.» Pour le plus grand bonheur de l’Union Saint-Gilloise qui continue de marcher sur l’eau avec sa pépite.

Buteur lors des victoires contre Molenbeek (3-2) et Genk (1-0), Mohamed Amoura reste donc sur trois buts et une offrande en trois matches depuis son retour de la CAN. Des prestations solides qui montrent que le joueur a su rapidement évacuer son échec pour reprendre son rythme fou. Comptant sur lui pour remporter le 12e titre de champion de Belgique de son histoire et le premier depuis 1935, l’Union Saint-Gilloise savoure la présence de Mohamed Amoura et se frotte déjà les mains en vue des prochains mercato. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le joueur est également suivi par Liverpool, Arsenal et l’AC Milan. Des intérêts nombreux donc et qui devraient augment s’ils continuent de maintenir cette efficacité qu’il affiche depuis le début de la saison.