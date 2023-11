Union Saint-Gilloise, Algérie : Mohamed Amoura marche sur l’eau !

La nouvelle génération algérienne est en forme. Alors que Djamel Belmadi a fait appel à plusieurs jeunes joueurs pour accompagner une relève performante, certains éléments brillent plus que d’autres en club. C’est le cas de Mohamed Amoura. Le buteur algérien de 23 ans, recruté cet été par l’Union Saint-Gilloise pour remplacer Victor Boniface, parti au Bayer Leverkusen, marche sur les pas de l’attaquant nigérian et est l’auteur d’un début de saison déjà bluffant sous ses nouvelles couleurs.

Arrivé cet été en provenance de Lugano contre 4 millions d’euros, Amoura a rendu amoureux plus d’un supporter belge depuis le début de saison. Auteur de 10 buts et 1 passe décisive sous les couleurs du club bruxellois, l’ancien Impressionnant grâce à sa vitesse, il a été flashé entre 36,5 et 37 kilomètres surclassant ainsi des Haaland et Mbappé. De plus, sa capacité à réaliser des gestes impressionnants à l’instar de son but acrobatique contre le Club Bruges début novembre a permis au buteur de poche (1,70m) de rentrer dans le cœur des fans de l’USG. Ses coéquipiers et le staff du club belge sont également dithyrambiques à son égard.

Amoura fait l’unanimité de partout

Interrogé par le média belge 7sur7, Balder Berckmans, préparateur physique de l’Union, s’est dit impressionné par les prédispositions physiques de l’Algérien : «Nous devons le protéger un peu parce qu’il veut toujours faire son maximum. C’est vraiment dans son jeu d’utiliser sa vitesse, avec ou sans le ballon. Grâce à son explosivité, il va aussi vite en haute intensité, on le voit dans ses données. Pour un entraîneur, un joueur comme Amoura peut valoir de l’or. Il offre des options. Sous pression ou lors d’un pressing intense, vous pouvez faire jouer Amoura avec sa vitesse dans un espace où l’adversaire a du mal à s’exprimer. Amoura peut faire mal à un grand défenseur qui n’est pas agile. Il est génétiquement béni avec beaucoup de fibres musculaires rapides dans sa masse musculaire. Son pourcentage est plus élevé que celui des athlètes ayant un profil endurant. Je pense qu’il est le joueur le plus rapide de Belgique. Depuis 12 ans que je travaille dans le football, c’est le joueur le plus rapide avec lequel j’ai travaillé.»

Excellent en club, Amoura l’est également en sélection algérienne. Lors du dernier rassemblement avec les Fennecs, l’ancien de l’ES Sétif a d’ailleurs marqué des points. Auteur d’une belle entrée en jeu face à la Somalie, il s’est illustré avec une belle prestation ponctuée par une passe décisive alors qu’il était titulaire face au Mozambique. De retour en club, le droitier est passé à côté de sa rencontre face à La Gantoise ce dimanche. Il sera ainsi sûrement revanchard ce jeudi en Ligue Europa sur la pelouse du Téfécé. Buteur lors du match aller face aux Toulousains, le natif de Tahir devra être très performant ce jeudi pour permettre à la formation belge d’entretenir ses espoirs de qualification pour la suite de la compétition en Ligue Europa.