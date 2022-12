OL : Castello Lukeba dévoile le nom de ses modèles

Titulaire indiscutable de l’OL depuis le début du championnat (14 matchs de Ligue 1 disputés, tous comme titulaire), Castello Lukaba (20 ans) est l’une des rares satisfaction entre Rhône et Saône. Pour sa seconde saison avec son club formateur, le défenseur central affiche une belle progression. Il ne compte pas s’arrêter là, lui qui essaye de s’inspirer de ses modèles.

« Je les regarde beaucoup et je m’identifie à ceux qui ont mon profil, (Samuel) Umtiti, (David) Alaba, (Dayot) Upamecano. Et Thiago Silva et (Sergio) Ramos, je les ai beaucoup observés, ce qu’ils font avec et sans ballon, j’aime leur leadership, leur influence sur leur équipe » raconte-t-il à L’Equipe à deux jours de la reprise sur la pelouse du Stade Brestois.

