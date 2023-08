Inter : Simone Inzaghi met définitivement fin à la rumeur Lukaku

Annoncé dans le viseur de l’Inter Milan cet été, Romelu Lukaku ne fera pas son retour chez les Nerazzurri. Présent, ce vendredi, en conférence de presse, Simone Inzaghi a définitivement fermé la porte au buteur belge. «Je le remercie pour ce qu’il nous a donné l’année dernière», a tout d’abord lancé le coach intériste avant d’ajouter.

«Je l’ai voulu de toutes mes forces et je l’aurais encore voulu avec nous, je suis désolé pour la façon dont cela s’est terminé, il a choisi une autre voie. (…) Les quatre attaquants dont je dispose fonctionnent bien, les deux nouveaux (Thuram et Arnautovic, ndlr) sont de grand calibre et ils doivent nous assurer les buts qui l’année dernière étaient ceux de Lukaku et de Dzeko». Le message est passé !