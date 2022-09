OL : Peter Bosz dédramatise la défaite à Lorient

Giflé à Lorient mercredi à l'occasion d'un match en retard comptant pour la 2e journée, l'OL se remet déjà dans le bain dimanche avec un déplacement difficile à Monaco (coup d'envoi 20h45) et espère rectifier le tir. Pourtant, Peter Bosz, qui avait critiqué le niveau de son équipe en Bretagne, affirme cette fois en conférence de presse que la prestation de ses hommes n'était pas si mauvaise.

«On regarde combien d'occasions on a contre nous. On n'a pas joué contre les grandes équipes, mais il y a eu peu d'occasions contre nous, ça veut dire qu'on était bien organisé. Le troisième but à Lorient, ça commence devant où on ne se replie pas comme il faut. Ils ont très bien joué le coup. Ce n'était pas une faute de notre défense. Sur les deux premiers buts, on a mal défendu oui», reconnait-il tout de même.

