OL : Peter Bosz fustige ses joueurs

L'OL a connu un match très compliqué lors de son déplacement à Lorient (match en retard de la 2e journée de Ligue 1). Défaits 3-1 dans le Morbihan, les Lyonnais ont sombré défensivement. Thiago Mendes est carrément responsable sur les deux premiers buts adverses, tandis que son remplaçant à la pause, Damien Da Silva a lui aussi souffert le martyre. Une véritable gifle, qui plus est méritée, tant la prestation était indigne d'un club qui vise le haut du classement. «On a très mal défendu, très mal joué avec le ballon. Ça n'a rien à voir avec l'OL qu'on a vu cette saison. On a perdu le match sur la première mi-temps. En deuxième, on a essayé. De temps en temps, on a été dangereux, malheureusement on n'a pas marqué», reconnaît Peter Bosz en conférence de presse.

L'entraîneur a eu beau effectuer trois changements à la pause au Moustoir, son équipe n'a jamais été dans le coup. «Avec le ballon, on a été très mauvais, et sans le ballon encore pire. Je ne peux pas désigner un joueur responsable, c'était presque tous. À la mi-temps, on aurait voulu changer huit joueurs, mais l'arbitre n'aurait pas été d'accord (...). J'ai sorti Thiago Mendes parce qu'il avait déjà un carton jaune. C'est un très bon défenseur. Il est très bon dans les airs, c'est un très bon footballeur. Mais il ne peut pas perdre une balle comme sur le deuxième but (...). Je ne suis pas inquiet, je connais mes joueurs, je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Mais je suis très déçu de ce que j'ai vu, surtout en première mi-temps. » Il faudra vite régir dimanche lors du déplacement à Monaco.