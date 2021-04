Cadiz dévoile un maillot inédit pour son 110ème anniversaire

Pour fêter son 110ème anniversaire comme il se doit, le club espagnol de Cadiz présente un maillot original mettant en avant son histoire.

Dans la tourmente avec l'affaire Mouctar Diakhaby , qui aurait été la cible d'insultes à caractère racial de la part d'un joueur de l'équipe de Cadiz lors de la 29ème journée de Liga, le club Andalous célèbre tout de même ses 110 ans. Actuellement 13ème de Liga, le Cadiz C.F dévoile un maillot inédit inspiré de ceux du début du 20ème siècle pour rendre hommage aux joueurs qui ont écrit le début de l'histoire du club en septembre 1910.

On retrouve ainsi un maillot totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est tout simplement un maillot de 1910 conçu en 2021, c'est en tout cas l'effet recherché. Cette tunique est blanche avec les fameuses manches longues de l'époque et surtout ce col si particulier avec les lacets que l'on retrouvait au début du siècle dernier. On retrouve également une touche de jaune sur le bout des lacets et dans le dos du maillot. Sur une base 100% coton, ce nouveau maillot qui pourrait s'apparenter à un mélange entre un hoodie et un polo est une belle réussite, nous replongeant 110 ans en arrière.

Après l'Inter Milan, les clubs européens ont décidé de nous surprendre ces derniers jours avec des maillots pour le moins originaux. Vendu dans un coffret cadeau, ce maillot anniversaire de Cadiz est en édition limitée à 500 exemplaires et ne devrait pas être porté par les joueurs en match officiel.