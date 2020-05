Le plan du foot français pour sauver les clubs

Jeudi dernier, le conseil d’administration a pris la décision de stopper la Ligue 1 et la Ligue 2 définitivement et de repartir, au plus tard le 22 août pour la saison 2020-2021. Par conséquent, la dernière traite des droits télévisuels, que doivent régler Canal + et BeIN Sports, le 5 juin prochain, ne sera pas réglée. Avec déjà, la petite ristourne sur le dernier paiement du 5 avril dernier, le manque à gagner pour les clubs va être considérable.

Ainsi, RMC Sport nous apprenait hier que la Ligue de football professionnel (LFP) était en passe d'obtenir un prêt garanti par l'Etat (PGE) afin de combler le manque à gagner, qui est chiffré à 162 millions d'euros. Ce lundi, une assemblée générale du football français se tiendra afin d'évoquer le volet économique, d'un secteur, lui aussi, en crise. Le football français, selon Le Parisien, attendait encore 278 millions d'euros pour ses droits étrangers, somme qu'il ne verra très probablement pas.

Quid des pertes liées aux transferts

Par conséquent, les quarante clubs (Ligue 1 et Ligue 2) sont convoqués ce lundi et auront la possibilité de se donner de l'air en votant pour obtenir un PGE selon les informations du Parisien. Les modalités sont assez simples. Il s'agit d'un prêt d'une année, sans amortissement. Les clubs pourront ensuite demander un remboursement sur cinq années ou alors que cela soit immédiat. Le but étant d'essayer de garder la tête hors de l'eau vu les pertes.

Car, présentement, on évoque un trou de trésorerie lié à la perte des droits télévisuels et des recettes billetterie notamment. Mais il faudra aussi surveiller avec attention le marché des transferts. En effet, les deux fenêtres annuelles représentent énormément d'argent (pour le coût de fonctionnement s'entend) des clubs. Il faudra espérer que certains gros poissons aient quand même conservé quelques liquidités.