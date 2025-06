Real Madrid : la clause libératoire astronomique du contrat de Mastantuono

Nouvelle sensation du football mondial, Franco Mastantuono était l’objet d’une houleuse bataille entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, finalement remporté par les Merengues. Ceux-ci devraient bientôt lever la clause libératoire de 45 millions d’euros et faire signer le prodige argentin, en n’oubliant pas d’en inscrire une nouvelle dans le contrat, nettement plus élevée pour décourager les prétendants.

En effet, Olé dévoile que Franco Mastantuono signerait un contrat de six ans, courant donc jusqu’en 2031, avec le Real Madrid, ce qui donnerait au jeune Argentin une clause libératoire d’un milliard d’euros. Un chiffre qui ferait de lui le joueur argentin avec la clause de départ la plus élevée de l’histoire du football, assez loin devant les 700 millions de Lionel Messi ou les 500 de l’attaquant Colchonero Julian Alvarez.