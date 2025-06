Admar Lopes a retrouvé un club !

C’est le temps des annonces pour le Vasco da Gama. Après avoir annoncé la résiliation anticipée du contrat de Dimitri Payet, le club basé à Rio e Janeiro vient d’annoncer l’intronisation d’Adam Lopes ! L’ancien dirigeant des Girondins de Bordeaux a été nommé au poste de directeur exécutif.

«Vasco da Gama a annoncé qu’Admar Lopes était le nouveau directeur exécutif du football. Fort d’une solide carrière internationale et d’un passage dans des clubs européens traditionnels, le professionnel portugais arrive à la tête du département football de Vasco, apportant une approche moderne, stratégique et intégrée pour renforcer le secteur. Admar Lopes a développé sa carrière sur des marchés compétitifs, ayant travaillé pour des équipes telles que le FC Porto, l’AS Monaco et Lille, en mettant l’accent sur l’identification des talents et la coordination des processus de recherche. Plus récemment, il a occupé des postes de direction à Boavista et à Bordeaux, où il a dirigé des projets sportifs dans des contextes de restructuration. Le professionnel devrait arriver à Rio de Janeiro dans les prochains jours, ce qui représente un nouveau pas de Vasco vers un modèle de gestion professionnelle, axé sur la performance sportive et la durabilité», indique le club carioca.