Mercato OL : un nouveau départ se précise

L’Olympique Lyonnais veut renflouer ses caisses avant son passage devant la DNCG. Hier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont d’ailleurs reçu une bonne nouvelle puisqu’ils ont bouclé la vente de Rayan Cherki (21 ans) à Manchester City pour environ 40 M€. Une somme à laquelle il faudra ajouter des bonus et un pourcentage en cas de revente comme expliqué par nos soins. De plus, les Gones ont négocié le prêt d’un joueur mancunien, qui pourrait être James McAtee ou Claudio Echeverri selon L’Equipe. Un dossier globalement bien mené puisque l’OL a vendu son joyau au prix qu’il avait fixé.

Mais le mercato est encore loin d’être terminé à Lyon. Le club présidé par John Textor risque encore d’être attaqué pour ses meilleurs éléments. Parmi eux, on retrouve un certain Lucas Perri (27 ans). Arrivé entre Rhône et Saône au mercato d’hiver 2024, l’ancien portier de Botafogo était dans un premier temps la doublure d’Anthony Lopes. Mais l’idée de John Textor, qui a poussé pour sa signature, était d’en faire le numéro 1 de l’OL. Après six mois en tant que deuxième gardien (4 matches joués), il est devenu titulaire à ce poste.

Lucas Perri ne sera pas retenu en cas de bonne offre

Malgré la pression de passer derrière un enfant du club, le Brésilien a parfaitement répondu sur le pré. Cette saison 2024-25, il a participé à 45 rencontres toutes compétitions confondues. Il a notamment réalisé 13 clean sheets. Ses prestations et ses qualités ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues. Il y a quelques mois, la presse anglaise a évoqué un intérêt de Newcastle. Plus récemment, c’est l’AS Roma qui se serait positionnée pour le gardien, qui possède d’ailleurs également la nationalité italienne.

Ces dernières heures, un prétendant prestigieux s’est également invité dans la bataille à sa signature. Selon Sky Italia, l’AC Milan, qui se prépare au départ de Mike Maignan à Chelsea, apprécie beaucoup le profil de Lucas Perri. Mais pour s’offrir le portier de l’OL, les Rossoneri devront mettre la main au porte-monnaie. UOL a annoncé récemment que Lyon ne veut pas discuter à moins de 30 M€ pour son joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Dans le même temps, les Lombards explorent les pistes menant à Mile Svilar (Roma) et Zion Suzuki (Parme). Mais Perri pourrait être l’heureux élu, si Milan met le prix.