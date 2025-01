La maison de Harry Maguire inondée pour le nouvel an

Sale période pour Harry Maguire. Sportivement, le défenseur central traverse une période plus que compliquée avec Manchester United, puisque les Red Devils restent sur quatre défaites en autant de matchs toutes compétitions confondues, mais l’ancien de Leicester a également connu un sacré désagrément loin du rectangle vert. The Sun explique que la demeure de l’Anglais, dans laquelle il fêtait le nouvel an avec d’autres célébrités, a été touchée par une inondation.

Le média britannique explique que le joueur de 31 ans avait organisé une fête pour le réveillon, mais que les festivités ont tourné au vinaigre. Un témoin de la soirée, à laquelle était notamment convié Jordan Pickford, raconte l’évènement : « Tout le monde s’est mobilisé. Ils avaient passé une nuit merveilleuse pour célébrer la nouvelle année et étaient allés se coucher. Mais ils se sont réveillés quelques heures plus tard pour découvrir les jardins inondés, avec la pluie qui continuait de tomber. Ils ont fait tout leur possible pour empêcher l’eau d’entrer dans la maison. Ce n’était pas la façon dont ils avaient imaginé commencer l’année, mais Harry sait que d’autres ont été bien plus touchés. Ils évaluent les dégâts et savent que cela aurait pu être bien pire. » Plus de peur que de mal, mais pas la meilleure façon de démarrer l’année.