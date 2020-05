La situation devient intenable au Barça avec la masse salariale

Les clubs sont dans la panade financièrement, ce n'est un secret pour personne. Mais certains clubs vont souffrir plus que d'autres. En effet, au Barça, on consacre 630 millions d'euros aux joueurs, sur un budget de 1047 M€ en comptant les salaires, mais aussi les amortissements. Cela représente plus de la moitié du budget, ce qui est absolument considérable même pour un club comme le FC Barcelone.

Ces hauts salaires sont à double tranchant. Ils ne permettent par exemple pas d'exfiltrer quelques joueurs. Naples s'était par exemple un temps intéressé à Samuel Umtiti, mais son salaire annuel (quatre millions d'euros) avait repoussé les Italiens. Que dire alors de Philippe Coutinho, qui est quasiment à 10 M€/an ou encore Ivan Rakitic, qui obtient le coquet salaire de huit millions d'euros annuels ?

Les joueurs ne peuvent pas être échangés

Malgré la réduction des salaires des joueurs à hauteur de 70% le club culé a bien du mal à s'en sortir explique Marca. En plus de cela, les hauts salaires du vestiaire ne peuvent pas entrer dans le cadre d'échanges comme les Barcelonais aimeraient notamment pour Lautaro Martinez (Inter Milan) et Miralem Pjanic (Juventus), tant leurs émoluments sont quasiment inaccessibles pour la très grande majorité des clubs.

Le conseil d'administration du club est unanime, il faut encore alléger la masse salariale. Cela pourrait passer par une nouvelle demande auprès du vestiaire afin d'économiser quelques précieux deniers pour les mois qui arrivent. Le risque étant que l'écurie catalane ne puisse même pas garder certains joueurs à l'avenir. L'ambiance est donc plutôt morose du côté du Camp Nou en ce moment...