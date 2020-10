Bayern Munich : la statistique folle de Robert Lewandowski

Alors que 5 matches seulement ont eu lieu en Bundesliga, Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich s'est déjà bien mis en évidence avec 10 réalisations en championnat. Buteur contre Schalke 04 (8-0), le Polonais a aussi inscrit un quadruplé contre le Hertha Berlin (4-3), un doublé contre l'Arminia Bielefeld (4-1) et un triplé contre l'Eintracht Francfort (5-1). Des débuts tonitruants pour l'attaquant de 32 ans qui a inscrit plus de buts que 14 équipes de Bundesliga.

Ainsi seuls son club le Bayern Munich (22), le RB Leipzig (12) et le Borussia Dortmund (11) ont inscrit plus de buts que Robert Lewandowski en Bundesliga. Stuttgart comptabilise 10 réalisations comme le natif de Varsovie. À titre de comparaison, Robert Lewandowski a inscrit 5 fois plus de buts que Schalke 04 (2) qui est pourtant un club habituellement dans la première partie de tableau.

Le classement des meilleurs buteurs de Bundesliga