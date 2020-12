Rennes : Nicolas Holveck envoie un message fort à ses joueurs !

Après un excellent début de saison, porté notamment par un Eduardo Camavinga étincelant et des recrues du mercato estival décisives (Nayef Aguerd, Serhou Guirassy notamment), le Stade Rennais a totalement dévissé depuis le début du mois d'octobre. La faute à une fin de mercato compliquée, entre les départs de deux cadres du groupe, Édouard Mendy (Chelsea) et Raphinha (Leeds), et les arrivées tardives du prometteur mais inexpérimenté Jérémy Doku (Anderlecht) et du portier Alfred Gomis (Dijon) ; mais également à la méforme et aux blessures de nombreux cadres.

Premier au soir de la 6e journée de Ligue 1, le club breton a dégringolé à la 7e place six journées plus tard, ne gagnant qu'un seul match face à Brest (2-1). En Ligue des Champions, le bilan est lui aussi catastrophique avec un point marqué lors du match inaugural face à Krasnodar et quatre défaites... Résultat, Rennes est éliminé de toutes compétitions européennes, et le bilan début décembre est terrible pour un club en progression depuis plusieurs saisons, qui a investi 71 M€ sur le mercato estival et avait des ambitions énormes en début d'exercice.

Holveck épargne Stephan et Maurice... mais tance ses joueurs

Interviewé par Ouest-France après une nouvelle désillusion face à Krasnodar, le président rennais Nicolas Holveck a tiré un premier bilan et pris sa part de responsabilité, refusant d’accabler l'entraîneur, Julien Stéphan. « Dans ce contexte, le premier à se remettre en question, c’est moi, puisque c’est moi le patron. Je me pose vraiment des questions sur ce que je n’ai peut-être pas assez bien fait, sur ce que j’ai fait qui n’a pas été productif, sur ce que j’aurais dû faire. Est-ce que je n’ai pas assez soutenu Julien (Stéphan) ? »

Si le technicien breton est épargné, les joueurs le sont beaucoup moins. Et à écouter Holveck, une réaction forte est attendue. « Est-ce que je n’ai pas été assez dur avec les joueurs dernièrement ? J’attends une réaction forte des joueurs parce que je suis convaincu que la réponse vient d’eux. […] Je ne ciblerai personne. On est une équipe, on n’a pas d’individualité forte qui fait tourner un match, donc ça passera par une prise de conscience collective et une réaction collective. J’attends de l’orgueil, un engagement maximum, beaucoup de solidarité. Dès samedi, on doit commencer le match comme des morts de faim. » Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi ou encore Damien Da Silva savent à quoi s’en tenir.

Le nouveau directeur sportif rennais Florian Maurice passe lui aussi entre les gouttes. Pourtant, la campagne de recrutement estivale du club breton est déjà pointée du doigt. Mais le président des Rouge-et-Noir refuse tout bilan hâtif. « Déjà, le mercato s’est terminé le 5 octobre, donc le juger au bout de deux mois, c’est impossible. En plus, comment juger quand, au coup d’envoi de Krasnodar, il manque cinq recrues : Gomis, Terrier, Guirassy, Aguerd et Rugani ? » Une justification qui passe pour l'instant, mais qui pourrait ne plus suffire si la situation sportive du Stade Rennais continuait de se dégrader aussi vite que la qualité de jeu produite et le potentiel offensif des Bretons sur les derniers matches (2 buts inscrits lors des 6 derniers matches).