Ligue 1 : Lens s'impose face à Marseille au Vélodrome et prend la 2ème place

La dernière rencontre de la journée en Ligue 1 nous offrait un choc de haut de tableau entre Marseille et Lens, respectivement 4ème et 3ème avant le coup d'envoi. Un beau duel en perspective, comptant pour la 12ème journée. Le club phocéen pouvait se relancer après avoir perdu ses deux derniers matches dans notre championnat (dont la défaite face au Paris Saint-Germain lors du Classique). De leur côté, les Lensois s'était déjà relancé face à Montpellier après leur revers dans le derby du Nord. À peine 25 secondes après le coup de sifflet inaugural, les Olympiens se procuraient une première occasion par l'intermédiaire de Nuno Tavares, à la suite d'un mouvement initié par Jonathan Clauss et prolongé par Alexis Sanchez mais la frappe du Portugais passait au-dessus des cages gardées par Brice Samba (1e). Une dizaine de minutes plus tard, Ikoma Loïs Openda, bien lancé par son capitaine, Seko Fofana, éliminait Berardi puis déclenchait une belle frappe qui obligeait Pau Lopez à se coucher pour capter le cuir (11e). Dans la foulée, Sead Kolasinac obtenait un premier carton jaune pour une faute sur Seko Fofana aux abords de la surface lensoise (14e) et le Marseillais était à deux doigts de se faire expulser quelques minutes plus tard après être arrivé les crampons en avant sur la cheville de Przemyslaw Frankowski (16e). L'entraineur olympien, Igor Tudor, décidait alors de faire entrer Pape Gueye à sa place (22e). A la demi-heure de jeu, Amine Harit se faisait remarquer à la suite d'un une-deux avec Alexis Sanchez puis d'une belle frappe croisée mais Brice Samba se montrait intraitable (30e).

Juste avant la pause, Jonathan Clauss manquait l'immanquable. Le latéral réceptionnait un ballon piqué de Jordan Veretout et enchaînait par un petit pointu qui trouvait l'extérieur du poteau pourtant seul au cœur de la surface olympienne (44e). Au retour des vestiaires, Salis Samed était trop court dans les six mètres pour conclure face à Pau Lopez (49e). Après l'heure de jeu, Chancel Mbemba prolongeait son effort pour se retrouver dans la surface adverse et tenter sa chance mais Brice Samba repoussait in-extremis (63e). Dans la continuité de cette action, Wesley Saïd provoquait à l'entrée de la surface et trouvait Seko Fofana dans un petit périmètre, le capitaine lensois pouvait alors frapper mais pau Lopez réalisait l'arrêt au sol (67e). Finalement, la lumière venait du Nord et de David Pereira Da Costa. Le Portugais envoyait une lourde frappe à très longue distance, son tir était alors détourné par le pied de Leonardo Balerdi et la trajectoire bombée du ballon trompait le gardien olympien avec l'aide de la barre transversale (78e, 1-0). Marseille enchaine donc avec une troisième défaite d'affilée. Avec ce résultat, Lens devient le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain tandis que Marseille reste bloqué à la 4ème place.