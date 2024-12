Le beau geste de Dimitri Payet avec des fans de l’OM

Dimitri Payet a une fois de plus comblé les supporters de l’OM. Deux fans du club phocéen, présents à Rio de Janeiro, au Brésil, ont eu la chance de recevoir une invitation de Dimitri Payet en personne pour assister au match entre Vasco da Gama et l’Atlético Clube Goianiense (2-2) au stade São Januário, où il évolue depuis un an et demi.

«On est 2 supporters marseillais à Rio et on a aucune possibilité de se rendre au match du Vasco de Gama de Dimitri Payet le 30/11… si quelqu’un est proche de Payet est-ce que vous pouvez le contacter ou retweeter pour qu’il nous aide à obtenir des places, merci la Team OM», a publié l’un des fans sur son compte X. A la suite de ce message, l’ancien capitaine marseillais a immédiatement réagi en indiquant : «il est pour moi impossible de ne pas faire kiffer deux supporters marseillais à Rio. Je vais donc faire le nécessaire pour t’avoir deux places pour le match de samedi». Un joli cadeau avant Noël.