Serie A : le Bologne de Thiago Motta fait chuter le Torino

En clôture de la 13e journée de Serie A, Bologne recevait le Torino pour espérer se relancer après sa dernière défaite contre la Fiorentina (1-2) et se rapprocher des places européennes. Difficilement, Bologne a eu du mal et n’est pas passé loin de concéder l’ouverture du score, après un but de Vlasic annulé par le VAR (18e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Bologne 21 13 5 5 6 2 15 10 12 Torino 16 13 -6 4 4 5 10 16

Mais en seconde période, Fabbian, puis Zirkzee dans les arrêts de jeu, ont permis aux siens de s’imposer (2-0, 58e et 90e+3) et de grimper au sixième rang du Championnat, place qualificative pour l’Europa Conference League. En revanche, le Torino s’enfonce et reste à la 12e place avant de recevoir l’Atalanta lors de la prochaine journée. Un bon résultat pour la formation de Thiago Motta.