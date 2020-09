Valladolid : Shon Weissman, l'attaquant qui a tapé dans l’œil de Ronaldo

La suite après cette publicité

S'il y a une équipe en Liga où il est difficile de briller lorsqu'on est attaquant, c'est peut-être bien Valladolid. Le style de jeu sur lequel mise Sergio Gonzalez, le tacticien espagnol, vise avant tout à trouver un certain équilibre et de la solidité derrière. Ce n'est pas un hasard si les Vallisoletanos, malgré une bonne treizième place en championnat lors de l'exercice écoulé, ont terminé troisième pire défense de la ligue. Les Blanc et Violet ont en revanche encaissé assez peu de buts (43 au total), c'est moins que bon nombre d'équipes du haut de tableau comme Villarreal (5e), la Real Sociedad (6e) et Granada (7e) par exemple, les trois écuries qualifiées pour l'Europa League. Sergio Guardiola, meilleur buteur de l'équipe, a terminé avec seulement 8 petits buts au compteur, alors qu'Enes Ünal, parti à Getafe depuis, a dû se contenter de 6 petites réalisations. Cet été, le club dirigé par Ronaldo Nazario se cherchait donc un attaquant capable de garantir un nombre de buts conséquent dans ce contexte pas forcément favorable.

Pas question de dépenser des millions d'euros, cela n'a jamais été le plan de la légende du club brésilien, qui veut voir son club progresser d'année en année, doucement mais sûrement, afin d'en faire une place forte du football espagnol en s'appuyant sur des bases solides. S'il avait tenté un petit coup médiatique raté avec Hatem Ben Arfa l'hiver dernier, celui qui s'est reconverti en homme d'affaires et ses collaborateurs ont plutôt eu le nez fin jusqu'ici. S'appuyant principalement sur le marché national, le club a enrôlé ces dernières années des joueurs comme Ruben Alcaraz (Girona), Sergi Guardiola (Cordoba), Pablo Hervias (Eibar) ou Fede San Emeterio (équipe B de Séville), qui ont tous porté satisfaction. Et pour son attaquant tant désiré, c'est sur un terrain de chasse un peu particulier que le club de Castille-et-Leon est allé piocher. Shon Weissman, meilleur buteur de la D1 autrichienne l'an dernier avec le Wolfsberger AC (30 buts et 5 passes décisives en 31 matchs), devient ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club espagnol (4 millions d'euros).

Mais que vaut-il vraiment ?

Arrivé en catimini en Autriche après une saison intéressante au Maccabi Haïfa (9 buts et 4 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues) où il avait aidé le club à terminer troisième du championnat israélien, Shon Weissman n'était pas forcément programmé pour une explosion aussi folle. S'il était passé par toutes les catégories jeunes en sélection, il n'avait jamais été appelé en A et l'adaptation à un championnat dont le style de jeu est bien différent de la Ligat ha'Al pouvait prendre du temps. Il n'en a rien été. Face au retour de prêts de Sekou Koita au Red Bull Salzbourg et de Kevin Friesenbichler à l'Austria Vienne, Shon Weissman se devait de remplacer un duo très complémentaire. Il l'a réussi bien épaulé dans le 4-3-1-2 du club autrichien par Anderson Niangbo tout en comptant sur Michael Liendl en soutien. Une triplette intéressante qui inscrira 45 buts lors de la saison 2019-2020. Même si le départ d'Anderson Niangbo à La Gantoise a fait mal lors de l'hiver, Shon Weissman a continué de briller. Profitant au maximum des espaces laissés, il est le dernier maillon idéal d'une équipe jouant la transition rapide.

«Shon Weissman est le classique buteur. Il a une finition solide, est très adroit devant le but. Il a un excellent positionnement et déplacement dans la surface et il se montre très efficace. Il est également très endurant et rapide, ce qui fait de lui un excellent joueur dans le pressing. Il cherche et a besoin d'espace pour renforcer sa vitesse, ce qui signifie qu'il profite beaucoup d'une équipe qui met l'accent sur la transition et les situations urgentes et qui ne compte pas ou ne dépend pas de la possession du ballon. Il en est probablement très conscient lui-même, ce qui a rendu le WAC attrayant comme destination pour lui lors de l'été 2019. Pour autant que je sache, il y avait aussi d'autres clubs qui le suivaient avant qu'il ne vienne à Wolfsberg et maintenant encore, il semble y avoir des clubs qui sont intéressés à le signer. Il a un contrat jusqu'à l'été 2021, mais s'il continue à marquer comme ça, ce ne serait pas une surprise s'il quittait le club avant l'expiration de son contrat» nous expliquait en novembre dernier David Eder, commentateur pour [Sky Sports Autriche](url=https://www.skysportaustria.at/ et journaliste alloué au WAC.

Terminant la saison autrichienne avec 30 buts en compteur et 7 passes décisives en 31 matches de championnat, il n'est pas étranger à la très belle troisième place de son équipe. Toutes compétitions confondues, son bilan monte à 37 réalisations et 8 offrandes en 40 rencontres. Des statistiques importantes pour un attaquant, surtout s'il n'a pas besoin d'un jeu de position pour s'épanouir et que c'est son tout premier exercice dans un championnat étranger. Ses prestations n'ont pas manqué de taper dans l’œil de son sélectionneur Andreas Herzog. L'Autrichien l'a lancé le 9 septembre 2019 contre la Slovénie (défaite 3-2) et depuis, il fait partie des 23 Israéliens appelés en sélection. Si la concurrence à ce poste est importante avec Eran Zahavi, Munas Dabbur et Tomer Amad, il a néanmoins affirmé ses intentions et jouera les barrages en octobre et novembre prochain avec les Bleus et Blancs face à l'Écosse et potentiellement le vainqueur de Norvège-Serbie. Doté d'un nouveau statut et après une saison de haute qualité, il est désormais pour passer à l'étape supérieure, dans l'un, si ce n'est le meilleur championnat de la planète.

Un parcours admirable

Comme bon nombre de joueurs ayant grandi dans cette partie du globe, Weissman n'a pas eu une enfance facile. Sur les réseaux sociaux, le journaliste Oren Josipovich a notamment relayé des passages de la vie du joueur de 24 ans. On apprend notamment que c'est à l'âge de 18 ans qu'il a dormi dans un lit pour la première fois, puisqu'il vivait avec sa mère et ses frères dans un petit appartement, sans moyens. En 2016, il évoluait encore au pays, et alors qu'il jouait en deuxième division, une grosse blessure lui a fait songer à arrêter sa carrière. Remis de sa blessure, il revient au Maccabi Haïfa où il parvient enfin à enchaîner, avec 8 buts en 25 matchs de championnat, ce qui lui vaut un transfert au Wolfsberger AC en Autriche. Un an plus tard, il débarque donc en Liga après avoir survolé la Bundesliga autrichienne. Ronaldo Nazario serait particulièrement fan de lui selon ce qu'affirme le journaliste et divers médias espagnols.

Mais là aussi, tout ne sera pas offert sur un plateau à l'attaquant israélien. Si Valladolid n'avait pas forcément un secteur offensif flamboyant la saison dernière, la donne risque de changer cette année, puisqu'en plus du natif d'Haïfa, on retrouve Sergi Guardiola, mais aussi deux joueurs qui vont revenir de prêt : Marcos André et Sekou Gassama, respectivement prêtés à Mirandés et Almeria cette saison, et qui ont sorti de belles prestations en deuxième division. Et ce n'est pas terminé puisqu'Ante Budimir, auteur d'un bel exercice avec Mallorca ponctué par 13 buts en Liga, est aussi dans le viseur du club. Une chose est sûre, Valladolid va avoir de sacrés arguments offensifs la saison prochaine, et Weissman aura de la concurrence. A lui de prouver qu'il a tout pour réussir dans l'élite du football européen et de rendre la confiance accordée par la légende Ronaldo...