Strasbourg : Julien Stéphan juge l'apport de Kévin Gameiro

Buteur pour sa première apparition avec Strasbourg lors du match amical remporté contre Fribourg (2-1), Kevin Gameiro (34 ans) a signé de la meilleure façon son retour au sein de son club formateur. Plus de 13 ans après son départ de la Meinau, l'international français (13 sélections, 3 buts) va retrouver les pelouses de Ligue 1 sous le maillot strasbourgeois. Un come-back bienvenu pour Julien Stéphan, le nouvel homme fort du RCSA.

La suite après cette publicité

Interrogé pour Le Parisien, l'ancien entraîneur du Stade Rennais a ainsi fait part de ses attentes concernant l'ex-buteur des Colchoneros : «de la profondeur dans le jeu et ses qualités de finisseur. Il a des valeurs collectives très ancrées en lui. C’est un joueur d’expérience qui a été formé ici et qui avait la volonté de revenir. C’est une belle rencontre au bon moment.» Avant de rappeler que le CV de l'attaquant tricolore ne pourrait être qu'un plus pour la saison à venir : «le groupe est assez jeune c’est vrai, mais pas que. Kevin (Gameiro) va nous apporter son vécu du haut niveau. »