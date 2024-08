Deco va lancer l’opération dégraissage au Barça

De retour de la tournée américaine avec le FC Barcelone, Hansi Flick a pu avoir un premier aperçu de son effectif face à Manchester City, au Real Madrid et à l’AC Milan. Certains joueurs en ont profité pour se faire remarquer, à l’image du jeune milieu Marc Casadó et de la recrue Pau Víctor. En parlant de recrues, il s’agit de la seule de cet été du côté des Blaugranas pour le moment bien que Dani Olmo devrait lui emboîter prochainement le pas. Pour rappel, l’offensif espagnol de 26 ans, fort d’un Euro 2024 remarquable sous les couleurs de la Roja, va faire l’objet d’un transfert à hauteur de 62 millions d’euros bonus compris.

Mais pour recruter, il faut d’abord vendre. Une mission confiée au directeur sportif du club catalan, Anderson Luís de Souza, dit Deco. Dans le cadre du fair-play financier et pour alléger l’effectif de Hansi Flick, le Portugais va devoir trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs du Barça.

Une myriade de joueurs à l’avenir incertain en Catalogne…

Le média catalan Sport a dressé une liste des joueurs susceptibles de quitter le Barça. En défense, Éric García a été enregistré par le club espagnol pour la Liga. Sa polyvalence plaît à Flick. Iñigo Martinez, lui, n’a pas été enregistré, mais il est également apprécié par le technicien allemand. Avec la blessure de Ronald Araújo, il a de grandes chances de rester. Ce qui n’est pas le cas de Clément Lenglet et de Mikayil Faye. Le Français plaît à la Real Sociedad tandis que le Sénégalais est très suivi en Ligue 1, comme nous vous l’avons révélé. Un départ est aussi prévu pour le Mexicain Julián Araújo. Quant à Héctor Fort et à Álex Valle, leur avenir dépend du recrutement ou non de João Cancelo.

Au milieu, İlkay Gündoğan veut continuer en Catalogne, même si des rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite ont circulé. Hansi Flick a été satisfait par les prestations de Pablo Torre lors de cette pré-saison. Toujours selon le média espagnol, le joueur de 21 ans va rester. En attaque, le Barça réfléchit à vendre Raphinha en cas d’offre importante. Lui, en revanche, ne veut pas entendre parler d’un départ. Blessé à l’entraînement, Ansu Fati garde la confiance de Flick, pour l’instant. Vitor Roque refuse toujours les appels de l’Arabie saoudite. Malgré son arrivée en janvier dernier, Deco lui a déjà indiqué que le club ne compte pas sur lui.