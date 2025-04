Juventus : Randal Kolo Muani coûte 720 000 € par but

Randal Kolo Muani vit une période compliquée à la Juventus. Arrivé avec l’ambition de relancer sa saison après des débuts mitigés au PSG, l’attaquant français peine aujourd’hui à convaincre sous le maillot bianconero. Il n’a, en effet, plus marqué depuis deux mois et reste bloqué à cinq réalisations toutes compétitions confondues.

Une série de matchs sans but qui commence également à agacer les supporters et à susciter des interrogations sur son véritable impact offensif. Selon La Gazzetta dello Sport, son rendement soulève aujourd’hui des questions économiques : avec seulement cinq buts inscrits, son coût s’élèverait à environ 720 000 euros par réalisation, en prenant en compte le montant de son prêt et son salaire. Un ratio qui interroge sur l’efficacité de son apport jusqu’ici.