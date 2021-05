PSG : Marcin Bulka veut être numéro un la saison prochaine

Marcin Bulka a connu une saison particulière. 3e gardien du PSG en août, le Polonais a même disputé une rencontre de Ligue 1 contre Lens, durant laquelle il a commis une erreur qui a coûté le but de la défaite aux Parisiens (0-1). Depuis, il a été prêté à deux reprises. D'abord à Carthagène en 2e division espagnole où l'expérience a tourné court. Après 4 petits matches, il s'en est allé du côté de Châteauroux (8 rencontres jouées), où il n'a pas réussi faire maintenir le club en Ligue 2. Il sera donc de retour au PSG à la rentrée mais espère bien être à nouveau prêté. Ce qu'il souhaite, c'est jouer.

«J’ai encore un contrat qui est valable quatre ans (2025), j’aimerais vraiment effectuer un autre prêt, pouvoir jouer régulièrement et grimper échelon par échelon. Pour la saison prochaine, ce que je veux, c’est être gardien numéro 1, et jouer tous les matches», explique le portier de 21 ans au Parisien, précisant qu'il fera de la France sa destination favorite. «Le championnat français me plaît et j’aimerais bien y rester. Maintenant, mon choix se portera toujours sur ce qu’il y a de mieux pour moi et si la meilleure opportunité pour moi c’est un club européen, un club voisin de la France, j’irai là-bas sans problème.»