L’avenir d’Eric Maxim Choupo-Moting se précise

Les discussions s’éternisent mais elles ne devraient pas tarder à aboutir. Étincelant depuis le début de saison avec le Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting commence à apercevoir la lumière au bout du tunnel. L’international camerounais, qui arrive en fin de contrat l’été prochain, devrait bien prolonger en Bavière. C’est en tout cas ce qu’a indiqué son agent Roger Wittman à Sky Sport Germany, après les propos du directeur sportif Hasan Salihamidžić qui assurait que les discussions étaient sur la bonne voie.

«Just (le père d’Eric Maxim Choupo-Moting NDLR) et moi, avons trouvé un accord avec le Bayern. Hasan Salihamidzic peut certainement le confirmer. Nous avons pris position, le Bayern a pris position et je pense que nous arrivons à l’issue du dossier. Mais je ne peux pas vous garantir la façon dont ça va finir. Le risque 0 n’existe pas. Il y avait un engagement clair de Maxim qui aimerait rester ici et le Bayern aimerait aussi le garder. En fin de compte, c’est toujours une question d’argent. C’est comme ça. Quiconque dit non est un hypocrite pour moi. C’est toujours une question d’argent», a confié l’agent d’Eric Maxim Choupo-Moting au média allemand. Selon toute vraisemblance, le dénouement devrait donc être proche.

