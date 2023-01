Le Bayern Munich veut prolonger Eric Maxim Choupo-Moting

La suite après cette publicité

Étincelant depuis le début de saison avec le Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting voit peu à peu la lumière au bout du tunnel. Alors qu’il arrive en fin de contrat l’été prochain, l’international camerounais pourrait bien prolonger chez le champion d’Allemagne, à en croire les propos de son directeur sportif Hasan Salihamidžić.

«Nous menons de très bonnes discussions avec son entourage et nous voulons vraiment qu’il reste. Il a également dit qu’il se plaisait et qu’il voulait rester à Munich. Choupo est dans une très, très bonne forme. C’est un plaisir de le voir jouer. Maintenant, on va essayer de clarifier cela», a déclaré l’ancien joueur du Bayern Munich ou encore de la Juventus Turin, au micro de Bild TV. Auteur de 7 buts en Bundesliga et 3 en Ligue des Champions cette saison, Choupo-Moting réussit la lourde tâche de passer derrière Robert Lewandowski au Bayern Munich.

