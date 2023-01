Eric-Maxim Choupo-Moting joue son avenir au Bayern Munich face au PSG

La suite après cette publicité

Le terme inattendu convient parfaitement à la saison d’Eric-Maxim Choupo-Moting mais elle n’en est pas moins agréable pour le buteur camerounais et son club du Bayern Munich. Après deux ans en tant que joker de Robert Lewandowski et après un début de saison assez timide, le joueur de 33 ans a gagné en gallon au fil des semaines. Profitant d’un manque de spécialiste au poste d’attaquant au sein du club bavarois, l’ancien d’Hambourg, Schalke 04 ou encore Mayence a su se montrer à son aise. Ainsi, il affiche 11 buts et 3 offrandes en 16 matches avec une équipe dont il est devenu un référent en pointe de l’attaque.

Des statistiques solides et un état de forme remarquable qu’on a également pu apprécier avec le Cameroun lors de la Coupe du Monde 2022 malgré l’élimination précoce des Lions Indomptables. Une efficacité importante et un impact positif sur le vestiaire bavarois qui posent question quant à sa situation contractuelle. Car oui, pour le moment Eric-Maxim Choupo-Moting est amené à quitter libre le Bayern Munich en juin prochain. Et la question de sa prolongation n’est pas si évidente puisque l’ancien joueur du Paris Saint-Germain veut un rôle plus important et un salaire revu à la hausse.

Deux éléments cruciaux dans ce dossier et qui ont ralenti son avancée. Ce mercredi, Bild explique que du côté d’Eric-Maxim Choupo-Moting, la priorité reste à une prolongation et les mots de Julian Nagelsmann avant la trêve internationale ont fait mouche : «la façon dont il a joué ces dernières semaines fait qu’il est indispensable.» Cependant, il aimerait revoir une hausse importante de son salaire qui est aujourd’hui à 3 millions d’euros par an et aimerait que son futur contrat le lie au-delà de juin 2024.

Des demandes fortes, surtout que le Bayern Munich n’a pas souvent tendance à donner des contrats trop longs à ses trentenaires. Les discussions sont en tout cas en train de s’accélérer et la prolongation d’Eric-Maxim Choupo Moting dépendra énormément de ses performances des prochaines semaines. Défiant ce vendredi le RB Leipzig, il aura un premier test avant de croiser le fer avec le Paris Saint-Germain en 1/8e de finale de Ligue des Champions le 14 février. Quoi de mieux que de briller face à son ancien club pour montrer son amour pour son équipe actuelle ?