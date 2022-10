Eric-Maxim Choupo-Moting, la nouvelle arme fatale du Bayern Munich

La suite après cette publicité

De l'ombre à la lumière. Hier soir, le Camp Nou et les nombreux téléspectateurs attendaient avec impatience les nouvelles retrouvailles de Robert Lewandowski avec le Bayern Munich. Mais le Polonais s'est fait voler la vedette par Eric Maxim Choupo-Moting. Auteur d'un but sur un tir croisé du droit lors de la victoire 3 à 0 face aux Blaugranas, le Camerounais a rendu une belle copie. Au four et au moulin, il a été précieux en point d'appui pour user la défense catalane tout en se procurant de multiples occasions.

Une prestation qui lui a d'ailleurs valu la note de 2 de la part de Bild. Précisons qu'en Allemagne, 2 est considéré comme une excellente note (1 étant la plus haute). Nos confrères de Fussball Transfers ont été eux aussi emballés puisqu'ils ont donné la note de 1,5 à l'attaquant de 33 ans pour l'ensemble de son oeuvre hier soir. De son côté, AZ fait aussi l'éloge l'ancien joueur du PSG. «Choupo-Moting vole la vedette à Lewandowski (...) Ce fut une soirée difficile pour son ex-avant-centre Robert Lewandowski. Ironiquement, son ancienne doublure et remplaçant Choupo-Moting lui a volé la vedette avec son but».

Monsieur Choupo a enfilé le costume d'attaquant n°1

Une belle revanche pour Choupo-Moting, qui a occupé le rôle de doublure de Lewy à son arrivée en 2020. Le footballeur né en 89 a dû se contenter de miettes durant deux ans. Lors de sa première saison, il n'avait été titulaire seulement qu'à 13 reprises en 32 apparitions toutes compétitions confondues (9 buts). La suivante, en 2021-22, il n'a débuté que 2 rencontres sur les 26 qu'il a pu jouer (9 buts, 5 assists). Difficile en même temps d'exister à côté de la machine à marquer Lewandowski. Mais le Camerounais a toujours essayé d'apporter et s'est montré décisif malgré un faible temps de jeu.

Mais entre le départ du Polonais à Munich pour 50 millions d'euros cet été et le fait que les Bavarois n'aient pas trouvé son successeur sur le mercato, Choupo-Moting avait une carte à jouer. Pourtant, Julian Nagelsmann l'a placé sur le banc. Lors des sept premiers matches de la saison auxquels il a pris part, il avait été remplaçant à chaque fois (174 minutes jouées au total). Auteur d'un but face au Viktoria Plzen en Ligue des Champions, l'attaquant de 33 ans a gardé confiance. Il est même allé voir son entraîneur pour plaider sa cause comme l'a avoué Nagelsmann récemment.

Nagelsmann lui fait confiance

«C'est un gars qui communique en face à face et qui dit qu'il est prêt. Il vient souvent dans mon bureau et dit qu'il veut jouer. J'aime ça. Alors je lui ai dis : "maintenant tu joues, donc tu dois tout donner maintenant et pas seulement venir dans mon bureau." Et c'est exactement ce qu'il fait avec un jeu de classe mondiale.» En effet, Choupo-Moting a joint l'acte à la parole. Titularisé pour la première fois de la saison face à Fribourg le 16 octobre, il a marqué un but (5-0). Depuis, il n'est plus sorti du onze de départ allemand. Ainsi, il a été titularisé à 4 reprises, lui qui répondu présent avec 5 buts.

Outre Fribourg, il a signé un doublé face à Augsbourg (19 octobre) avant de marquer un but face à Hoffenheim (22 octobre) et le Barça hier soir. Une belle série donc pour l'attaquant, qui totalise en tout 6 buts ainsi que 2 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette année. Troquer son costume de doublure pour tenir le premier rôle ne semble pas lui poser de problème pour le moment. En Allemagne, on est séduit par le nouveau Monsieur Choupo. «Du remplaçant permanent à buteur de l'équipe : il n'était pas prévisible avant la saison que le Bayern s'appuierait soudainement et entièrement sur Eric Maxim Choupo-Moting en tant qu'avant-centre. Mais le Camerounais a saisi sa chance», a écrit Sport 1 à son sujet.

Une prolongation en guise de récompense ?

En Espagne aussi on le craignait un peu avant le choc de mercredi en C1. Lundi, le quotidien catalan Sport lui avait consacré un long sujet ayant pour titre : "Le Bayern invente un nouveau Lewandowski". Choupo-Moting n'est pas Lewy. Mais le Camerounais réussit à tirer son épingle du jeu, lui qui a climatisé le Camp Nou hier soir. Interrogé après la rencontre, il a confié : «aujourd'hui, c'était une autre performance de haut niveau. Maintenant, nous voulons gagner le dernier match contre l'Inter et rester invaincus. Je suis content de mon but et aussi pour l'équipe. Même si le Barça était déjà éliminé, ce match était important pour nous.» On a pu le constater. Une soirée où le Camerounais a aussi marqué des points auprès de son coach et de ses dirigeants, lui qui est en fin de contrat en juin prochain.

Mais l'aventure au Bayern Munich a des chances de continuer pour lui selon David Hamza, journaliste pour Fussball Transfers. «On parle beaucoup de lui en ce moment. Au cours des dernières semaines, il est devenu l'attaquant n°1 de Nagelsmann et il a marqué lors des quatre derniers matches. Il est probable qu'il prolonge son contrat qui se termine en été. Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic ont confirmé qu'ils voulaient lui parler cet hiver, mais ils veulent probablement encore signer un nouvel attaquant pour la saison prochaine car il aura alors 34 ans. Choupo pourrait être à nouveau le remplaçant, comme il l'a très bien fait lorsque Lewy était aux commandes. Mais pour l'instant c'est le premier choix.» Et il compte bien le rester !