Eric Maxim Choupo-Moting donne du fil à retordre au Bayern Munich

À presque deux mois de la confrontation tant attendue face au PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich marche un peu sur des œufs. La Coupe du Monde est passée par là et avec elle, son lot de blessés. Le Rekordmeister a été l’une des principales victimes du Mondial avec les blessures de Lucas Hernandez ou encore de Leroy Sané. Auparavant, c’est Sadio Mané qui avait dû déclarer forfait avant même le début de la compétition.

Le Sénégalais n’a pu revenir à temps à la compétition, touché au genou droit au début du mois de novembre. Eric Maxim Choupo-Moting (33 ans) en a profité pour grappiller du temps de jeu (8 titularisations sur 16 matchs toutes compétitions confondues, 9 buts, 2 passes décisives), lui qui a déjà bénéficié du départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone cet été. Le Polonais n’a pas vraiment été remplacé si on considère que Sadio Mané n’est pas un pur avant-centre, à l’inverse de l’international camerounais, qui joue souvent le rôle de second couteau.

Choupo-Moting fixe deux conditions

Nul doute qu’il aura encore son mot à dire contre le club français en C1. Ancien de la maison (2018-2020), cela ne l’avait pas empêché de marquer contre son ancien club à l’aller et au retour en quart de finale de la Ligue des Champions 2021. Encore faut-il que son esprit soit concentré à cela car il est en pleine renégociation de son contrat actuellement, qui se termine en juin prochain. La volonté de deux parties est de prolonger l’aventure mais pas à n’importe quelle condition.

D’après Sky Sport en Allemagne, une rencontre a eu lieu cet après-midi entre les représentants du joueur, dont son père, et Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern. Choupo-Moting a fixé deux choses ; la première, qu’il ne se contente plus d’un rôle de remplaçant, et la seconde, avoir un meilleur salaire qu’actuellement. Il se sait en position de force car le géant bavarois aimerait recruter un attaquant de premier plan, mais cela coûte très cher, et surtout Manchester United rode, afin de pallier le départ de Ronaldo. De quoi mettre la pression sur le Bayern…