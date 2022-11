Le Bayern Munich victime d'une terrible hécatombe

La suite après cette publicité

Le virus FIFA a fait des ravages à Munich. Hier soir, Lucas Hernandez n'a pas passé qu'une dizaine de minutes sur la pelouse de l'Al Janoub Stadium. Touché sur l'action ayant précédé l'ouverture du score de l'Australie, le polyvalent latéral gauche a quitté ses partenaires, visiblement très inquiets. Et ils avaient de quoi l'être. Les premiers retours de Didier Deschamps à la mi-temps de la rencontre n'étaient pas positifs. «Il doit faire des examens, mais ça me semble assez grave. Il faudra confirmer de toute façon, mais c'est le gros point noir de ce (mardi) soir.» Le communiqué publié par la FFF tard dans la nuit a confirmé la mauvaise nouvelle.

«Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le défenseur du Bayern Munich doit renoncer au Mondial. Lucas Hernandez a passé une IRM à la clinique Aspetar à l'issue du match contre l'Australie (4-1). Cet examen a malheureusement confirmé le diagnostic clinique : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lucas Hernandez est donc malheureusement forfait pour la suite de la Coupe du Monde.» Un énorme coup de massue sur la tête des Bleus, puisque le défenseur, qui apportait notamment sa grinta sur le terrain et sa bonne humeur dans le vestiaire, ne sera pas là pour tenter de décrocher nouvelle Coupe du Monde pour la France.

Une mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich

Cette grave blessure ne fait pas non plus les affaires de son club, le Bayern Munich. Abonné à l'infirmerie, le joueur a déjà été arrêté à 13 reprises depuis son arrivée en Bavière en 2019-20. L'an dernier, il avait été stoppé 5 fois (déchirure du ménisque, coronavirus, problème à la cuisse et problèmes musculaires par 2 fois) et avait manqué 92 jours de compétition. Cette saison, Lucas Hernandez a dû déjà s'arrêter 47 jours en raison d'une déchirure musculaire, manquant ainsi 10 rencontres en club. De retour début novembre, il avait pu jouer 3 matches avant de s'envoler pour le Qatar avec les Tricolores. Mais le Français de 26 ans est sur le flanc pour de longs mois. Il y a peu de chance de le revoir avant la fin de saison.

Une mauvaise nouvelle pour les Allemands, qui le soutiennent. Interrogé par Sport 1, Hasan Salihamidžić (directeur sportif) a confié : «nous sommes tous choqués et nous compatissons profondément avec lui. Mais Lucas est un combattant et reviendra fort. Il obtiendra tout le soutien possible. Nous ne ferons rien cet hiver (pour le remplacer)». Julian Nagelsmann va devoir s'appuyer sur des ressources internes comme nous l'explique David Hamza, journaliste pour Fussball Transfers.« Pour l'instant, il n'y a plus de blessures à long terme au Bayern, alors ils essaieront probablement de résoudre cette situation en interne. Concernant l'absence de Lucas Hernandez, ils ont Alphonso Davies sur le côté gauche et Josip Stansic peut également jouer à ce poste».

Les Allemands vont devoir faire sans Hernandez et Mané

Il poursuit : «dans l'axe, ils ont Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano. Hasan Salihamidzic a déclaré aujourd'hui que le club ne signerait pas de remplaçant à Hernandez cet hiver». Si les pensionnaires de l'Allianz Arena peuvent donc compter sur d'autres joueurs, ils ont perdu un élément important hier. Le Français, sous contrat jusqu'en 2024 et qui discutait prolongation ces dernières semaines, va leur manquer dans la course à la Bundesliga mais aussi dans la conquête de la Ligue des Champions. Nagelsmann devra faire sans lui face au Paris Saint-Germain. Ce qui n'est pas une très bonne chose à écouter David Hamza. «C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Tout le monde était si heureux au Bayern il y a quelques semaines quand il est revenu de sa blessure».

Il poursuit : «il est important pour la stabilité de la défense, surtout qu'il qui apporte beaucoup d'expérience internationale et de leadership. Bien sûr, il est si précieux car il peut jouer à deux postes, sur le côté gauche et au centre de la défense. C'est une grosse perte pour les matches importants à venir.» D'autant qu'en plus du Français, les Bavarois pourraient ne pas compter sur Sadio Mané. Contrairement à Lucas Hernandez, le Sénégalais ne s'est pas blessé au Qatar. En effet, il a été touché au genou droit le 8 novembre face au Werder Brême. Et si les Lions de la Téranga ont tout tenté pour qu'il puisse être du voyage, ce qui n'a pas été du goût du Bayern Munich qui voulait qu'il débute sa rééducation au plus vite; l'ancien joueur de Liverpool a dû déclarer forfait avant l'ouverture du tournoi.

Inquiétude pour Leroy Sané

Une déception pour le joueur de 30 ans, que l'on annonçait out pendant trois mois. Cela lui laissait le temps de potentiellement revenir pour le 1/8e de finale aller de C1 face au PSG. Mais Sky Germany a récemment indiqué que Mané pourrait manquer 3 à 4 mois de compétition. Il serait ainsi forfait pour la double confrontation face à Paris. Là encore, c'est une mauvaise nouvelle. Mais les champions d'Allemagne ne comptent pas non plus remplacer le Sénégalais cet hiver nous avoue David Hamza. «Mané pourrait être de retour dans trois ou quatre mois. A priori aucun remplacement n'est prévu. Cela permettra aussi de donner plus d'opportunités à des joueurs comme Mathys Tel. Mais le Bayern Munich a quand même subi une perte importante avec Sadio Mané».

Il ajoute : «il peut être décisif dans les matches importants en créant ou en faisant la décision seul avec une idée brillante. Il manquera donc lors rencontres de Ligue des champions. Dans l'ensemble, les attentes envers lui étaient un peu plus grandes quand il est arrivé en été. Bien sûr, Mané n'a pas déçu mais il aurait pu mieux jouer et marquer un peu plus». Les Allemands devraient faire sans lui et Hernandez. Inquiet, le Bayern Munich l'est aussi pour Leroy Sané. Hier, le club a d'ailleurs été embêté quand il a appris que Leroy Sané était touché avec l'Allemagne. Blessé au genou, il est forfait face au Japon. Mais cela ne serait pas très grave a priori. Le Bayern Munich prie pour qu'il ne s'agisse pas d'une autre mauvaise nouvelle. Cela compliquerait encore les affaires des Bavarois, qui veulent se présenter avec toutes leurs forces en présence face à Paris dans quelques mois.